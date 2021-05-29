С Днем ветеранов таможни 29 мая: Самые классные открытки и удачные поздравления
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29.05
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С Днем ветеранов таможни 29 мая: Самые классные открытки и удачные поздравления

11:10:045/29/2021Фото: 100cards.ru
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Этот праздник был установлен по решению «Всероссийского союза ветеранов таможенной службы» 10 июня 1999 года.

День ветеранов таможенной службы

Поздравляем с днем ветеранов таможенной службы!
Крепчайшего здоровья, любви и верной дружбы!
Пусть вас никогда в жизни удача не подводит!
А везенье, за углом, буквально вас находит!
И чтобы счастливый случай за вами гонялся!
И чтоб без денег из вас никто не остался!
Всех благ вам желаем, что существуют на свете!
Пусть жизнь переливается в красочном цвете!

День ветеранов таможенной службы

Дорогие ветераны таможенной службы!
Вы народ сплоченный и дружный,
На благо народа свои силы отдали,
И никогда страну свою вы не предавали!
Мы вас поздравляем, и желаем успехов,
На службе, и на отдыхе, так же, в том числе,
И пусть трудность в жизни не станет помехой,
Быть капитаном вам на судьбоносном корабле!

День ветеранов таможенной службы

Ветеран таможенной службы! С праздником тебя!
На службе свои дни ты проводил не зря,
Ежедневно стране ты пользу приносил,
Не жалел для работы ни здоровья, ни сил!
Всего себя отдавал! Всего, без остатка!
Порой бывало тебе совсем не сладко,
Но ты справлялся! Работал не зря!
Ветеран таможенной службы! С праздником тебя!

День ветеранов таможенной службы

С днем ветеранов таможенной службы, ребята!
Пусть водятся в вашем кармане деньжата!
Пусть вас на службе любят, уважают!
Пусть ваши души и тла усталости не знают!
Вы ветеранов заслужили ведь не просто так,
Каждый, в деле из вас, настоящий мастак,
Так пусть же вас и ценят по заслугам,
Пусть добро к вам возвращается в жизни, по кругу!


Источник: pozdravik.ru, 100cards.ru

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