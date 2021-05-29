День Федора Житника 29 мая: сколько сегодня можно работать в огороде?
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29.05
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День Федора Житника 29 мая: сколько сегодня можно работать в огороде?

11:20:195/29/2021Фото: pixnio
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Если по небу в одном направлении быстро движутся облака и тучи -  скоро настанет сухая и теплая погода.

ячмень
Сегодня последний день для посева ячменя

Сегодняшний день, 29 мая, посвящен житу, отсюда и название праздника - Федор Житник. А Федор потому, что в православных храмах почитают память преподобного Феодора Освященного.

Сегодня обязательно нужно было закончить посев овса и ячменя. причем сделать это нужно было строго до обеда. В огородах тоже высаживали рассаду и сажали семена в землю. Эти работы тоже полагалось завершить к полудню. Даже уборка в доме в этот день откладывалась на послеобеденное время.

В этот день полагалось обязательно приготовить кажу - это было хорошей приметой, обещающей хороший урожай.

Сегодня полагалось в дом внести цветущую ветку рябины, она защищала от неприятностей.

Множество традиций было связано со свадьбами, поскольку наступал активный период бракосочетаний. Если сегодня начать планировать свадьбу, то брак будет крепким и счастливым.

Запреты 29 мая

Запрещалось сегодня за обедом использовать ложки, поэтому запрещалось готовить супы.

Девушкам не замужним не разрешалось заплетать сегодня косы и носить красные предметы одежды. Это могло надолго оставить девушку без жениха.

Нельзя было оставлять еду на тарелке - ее отдавали животным, если не могли доесть сами. Доедать за другими нельзя.

Матери будущего мужа запрещалось делать подарки невесте в виде свадебного платья, туфель и свадебного рушника под ноги молодым. Туфли невеста вообще должна была покупать в одиночестве.

Запрещалось работать на земле после обеда - урожай побьёт градом или он не уродится.

Приметы

Если по небу в одном направлении быстро движутся облака и тучи -  скоро настанет сухая и теплая погода.

Гремит гром - осенью будешь с зерном.

Если рябина цветет и тепло - можно  идти на рыбалку.

Рябина зацвела - не будет больше холода.

Солнечные лучи пригревают - лето теплым будет.

На рыбалке поймать много рыбы - скоро пойдут дожди.

Дождя нет, а бабочки не летают- скоро снова пойдет дождь.

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