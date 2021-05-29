При задержании водителя выстрелил в голову нарушителю полицейский в Новосибирской области
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При задержании водителя выстрелил в голову нарушителю полицейский в Новосибирской области

12:01:045/29/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По словам автора видео, инцидент произошел в Мошковском районе. Предположительно, водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке автомобиля.

кобура с пистолета
Полицейские применили оружие при задержании

Мужчина получил пулевое ранение в голову в ходе конфликта с экипажем ДПС в Новосибирской области.

АСТ-54 располагает роликом, на котором видно, как два сотрудника полиции пытаются задержать мужчину и посадить его в патрульный автомобиль с новосибирскими госномерами.

По словам автора видео, инцидент произошел в Мошковском районе. Предположительно, водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке автомобиля.

Полицейским попытался воспрепятствовать другой мужчина, которого один из инспекторов скрутил и уложил на капот. Через некоторое время нападавший истекал кровью из-за пулевого ранения в висок. Но сам момент выстрела на видео не попал.

Якобы произошел непроизвольный выстрел из табельного оружия стража порядка, сообщил подписчик. По его словам, пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Пока нет официальных комментариев от управления МВД по Новосибирской области.

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