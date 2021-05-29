При задержании водителя выстрелил в голову нарушителю полицейский в Новосибирской области

Мужчина получил пулевое ранение в голову в ходе конфликта с экипажем ДПС в Новосибирской области.
АСТ-54 располагает роликом, на котором видно, как два сотрудника полиции пытаются задержать мужчину и посадить его в патрульный автомобиль с новосибирскими госномерами.
По словам автора видео, инцидент произошел в Мошковском районе. Предположительно, водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке автомобиля.
Полицейским попытался воспрепятствовать другой мужчина, которого один из инспекторов скрутил и уложил на капот. Через некоторое время нападавший истекал кровью из-за пулевого ранения в висок. Но сам момент выстрела на видео не попал.
Якобы произошел непроизвольный выстрел из табельного оружия стража порядка, сообщил подписчик. По его словам, пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Пока нет официальных комментариев от управления МВД по Новосибирской области.