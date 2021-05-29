Учитель совратил пятерых школьников во время турпоходов

50-летнего преподавателя задержали в Москве по подозрению в совершении развратных действий с несовершеннолетними в 2008 году.
Один из потерпевших рассказал о событиях тринадцатилетней давности, его сведения после проверки подтвердились. Пострадавшими являются несколько человек, участвовавших тогда в походе.
По ходатайству следствия мужчину арестовали после возбуждения уголовного дела управлением СК РФ по Московской области. Пострадавшими считаются пять человек, которые стали жертвами руководителя похода в 2008 году.
Ранее в Челябинске к семи годам колонии был приговорен мужчина, работавший заместителем директора детского лагеря. В августе 2020 года родители двоих детей обратились в полицию с заявлением на мужчину за то, что он по ночам трогал мальчиков.