Учитель совратил пятерых школьников во время турпоходов
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Учитель совратил пятерых школьников во время турпоходов

12:54:305/29/2021Фото: Flickr
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Тринадцать лет назад школьники ходили в поход с педагогом, спустя годы выяснилось, что учитель развращал детей на природе.

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50-летнего преподавателя задержали в Москве по подозрению в совершении развратных действий с несовершеннолетними в 2008 году.

Один из потерпевших рассказал о событиях тринадцатилетней давности, его сведения после проверки подтвердились. Пострадавшими являются несколько человек, участвовавших тогда в походе.

По ходатайству следствия мужчину арестовали после возбуждения уголовного дела управлением СК РФ по Московской области. Пострадавшими считаются пять человек, которые стали жертвами руководителя похода в 2008 году.

Ранее в Челябинске к семи годам колонии был приговорен мужчина, работавший заместителем директора детского лагеря. В августе 2020 года родители двоих детей обратились в полицию с заявлением на мужчину за то, что он по ночам трогал мальчиков.

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