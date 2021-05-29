Супермаркет закрыл проход жителям Бердска: Мэр Шестернин показал новый путь

Бердчане позвали мэра Евгения Шестернина во двор, чтобы наглядно продемонстрировать волнующую их проблему. В пятницу глава города по приглашению горожан приехал на территорию супермаркета по адресу: ул. Вокзальная, 26А. Жителей домов 18, 20, 22 по улице Вокзальной пожаловались в общественную приемную мэрии на отсутствие тротуара.
На месте, где построен супермаркет, ранее находился тротуар, по которому люди ходили от ул. Горького до ул. Лелюха. После строительства магазина тротуар демонтировали и на его месте соорудили пожарный проезд вокруг здания по правилам пожарной безопасности. Также около здания оборудованы необходимые коммуникации.
Претензия жителей состоит в том, что данный тротуар, который юридически в городе не числится, нужно восстановить. В пресс-центре мэрии отметили, что по пожарному проезду, прилегающему к зданию, возможность перемещаться привычным путем для жителей окрестных домов так и осталась.
На встрече с жильцами из дома №22 по ул. Вокзальной присутствовали начальник управления градостроительства администрации Дмитрий Есиков, начальник общественной приемной Юлия Линк, депутат горсовета Бердска Михаил Гоголь и собственники территории супермаркета.
Выяснилось, что технической возможности восстановить тротуар нет, так как это теперь частная территория, - принадлежит собственнику здания на ул. Вокзальной, 26А. А территория, которая находится за зданием супермаркета, относится к многоквартирному дому по адресу: ул. Вокзальная, 14, который в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» провел благоустройство своей дворовой территории и построил тротуар. После этого жители этого дома сняли свои претензии по отсутствию тротуара.
На выездной встрече бердчанам предложили несколько вариантов для передвижения - через пожарный проезд по территории супермаркета или по оборудованному тротуару на территории соседнего дома, построенного по федеральной программе.