Супермаркет закрыл проход жителям Бердска: Мэр Шестернин показал новый путь
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Супермаркет закрыл проход жителям Бердска: Мэр Шестернин показал новый путь

12:35:035/29/2021Фото: berdsk.nso.ru
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Выяснилось, что технической возможности восстановить тротуар нет, так как это теперь частная территория, - принадлежит собственнику здания на ул. Вокзальной, 26А.

Дмитрий Есиков ответил на вопросы жителей Бердска

Бердчане позвали мэра Евгения Шестернина во двор, чтобы наглядно продемонстрировать волнующую их проблему. В пятницу глава города по приглашению горожан приехал на территорию супермаркета по адресу: ул. Вокзальная, 26А.  Жителей домов 18, 20, 22  по улице Вокзальной пожаловались в общественную приемную мэрии на отсутствие тротуара.

На месте, где построен супермаркет, ранее находился тротуар, по которому люди ходили от ул. Горького до ул. Лелюха. После строительства магазина тротуар демонтировали и на его месте соорудили пожарный проезд вокруг здания по правилам пожарной безопасности. Также около здания оборудованы необходимые коммуникации.

Претензия жителей состоит в том, что данный тротуар, который юридически в городе не числится, нужно восстановить. В пресс-центре мэрии отметили, что по пожарному проезду, прилегающему к зданию, возможность перемещаться привычным путем для жителей окрестных домов так и осталась.

На встрече с жильцами из дома №22 по ул. Вокзальной присутствовали начальник управления градостроительства администрации Дмитрий Есиков, начальник общественной приемной Юлия Линк, депутат горсовета Бердска Михаил Гоголь и собственники территории супермаркета.

Выяснилось, что технической возможности восстановить тротуар нет, так как это теперь частная территория, - принадлежит собственнику здания на ул. Вокзальной, 26А. А территория, которая находится за зданием супермаркета, относится к многоквартирному дому по адресу: ул. Вокзальная, 14, который в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» провел благоустройство своей дворовой территории и построил тротуар. После этого жители этого дома сняли свои претензии  по отсутствию тротуара.

На выездной встрече бердчанам предложили несколько вариантов для передвижения - через пожарный проезд по территории супермаркета или по оборудованному тротуару на территории соседнего дома, построенного по федеральной программе.

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