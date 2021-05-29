Правила выдачи загранпаспортов изменили в России с 30 мая 2021

С 30 мая 2021 года вступает в силу Приказ МВД России от 31 марта. По новым правилам получение гражданами страны заграничного паспорта будет возможно как в России так и за ее пределами.
Срок исполнения услуги при подаче документов по месту проживания не должен превышать 1 месяца. В случае, если документы отправляются из места, где гражданин не зарегистрирован, время исполнения услуги не должно превышать трех месяцев. За замену утраченного или испорченного документа не нужно будет платить пошлину, также от ее уплаты освобождены граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.
Пошлина на паспорт старого образца будет стоить две тысячи рублей, нового — пять тысяч. Для оформления последнего потребуется сдать отпечатки пальцев.
Оформление документа возможно через портал Госуслуг, но предоставить паспорт гражданина РФ все равно придется лично в отделение МВД или в МФЦ.
В настоящее время с цифровизацией ведомства происходит упрощение и удешевление процессов получения услуг, что благоприятно сказывается на скорости и качестве в получении документов, пишет Парламентская газета.
«Моё мнение, заграничный паспорт надо выдавать автоматически одновременно с российским по достижению человеком определённого возраста. При этом делать это надо вообще бесплатно. Система ограничения выезда должны быть только для должников преступников и так далее. Но это уже не ответственность тех служб, которые выдают такие документы», — поделился Антон Цветков - председатель Общероссийского движения «Сильная Россия»