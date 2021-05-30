Персональные данные покупателей защитят увеличенными штрафами
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Персональные данные покупателей защитят увеличенными штрафами

12:31:375/30/2021Фото: Flickr
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Правительство предлагает увеличить штрафы за сбор данных с россиян в виде номера телефона, электронной почты и других.

За незаконный сбор сведений о клиентах организации заплатят штраф

27 мая стало известно о внесении поправок в КоАП об увеличении штрафов за сбор данных граждан при покупке товаров или услуг.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о инициативе правительства противодействовать незаконному сбору персональных данных граждан России. Мишустин пояснил, что в настоящее время пользователей и покупателей принуждают указывать персональные данные граждан, такие как номера телефонов клиентов, электронную почту, данные документов тогда, когда в этом нет никакой необходимости.

«Теперь за подобные нарушения прав потребителя вводится штраф», — заявил он.

Владимир Путин в апреле дал поручение кабинету министров усилить меры по защите персональных данных граждан России.

После принятия поправок штрафы для граждан будут от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

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