Персональные данные покупателей защитят увеличенными штрафами

27 мая стало известно о внесении поправок в КоАП об увеличении штрафов за сбор данных граждан при покупке товаров или услуг.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о инициативе правительства противодействовать незаконному сбору персональных данных граждан России. Мишустин пояснил, что в настоящее время пользователей и покупателей принуждают указывать персональные данные граждан, такие как номера телефонов клиентов, электронную почту, данные документов тогда, когда в этом нет никакой необходимости.
«Теперь за подобные нарушения прав потребителя вводится штраф», — заявил он.
Владимир Путин в апреле дал поручение кабинету министров усилить меры по защите персональных данных граждан России.
После принятия поправок штрафы для граждан будут от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.