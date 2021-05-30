Можно ли работать 30 мая на католическую Троицу-2021?
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Можно ли работать 30 мая на католическую Троицу-2021?

12:20:225/30/2021
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Лучше всего посвятить торжественный день молитве и сходить в церковь. А также уделить время своим близким и родным людям, собравшись вместе за праздничным столом.

Пятидесятница у католиков связывается исключительно с новозаветным сюжетом о схождении Святого Духа на апостолов

30 мая 2021 года у западных христиан, относящихся к католической церкви, празднуется великий праздник - Святая Троица. Этот праздник у католических христиан отмечается иначе, чем у православных, и всегда отмечается ровно через семь дней после Пятидесятницы.

В католическом христианстве эти два праздника разделены. они отмечаются в разные даты. Первый в 2021 году верующие отметили в воскресенье 23 мая, а второй наступил сегодня, 30 мая 2021 года.

Католики считают. что эти два события заслуживают отдельных празднеств. В Пятидесятницу все молитвы и песнопения посвящены Святому Духу, а в Троицу почитается единство Господа в трех сущностях. Такой порядок повелся с 14 века.

Троица считается важнее Пятидесятницы и имеет более высокий статус праздника.

У католиков также принято украшать церкви и дома к Троице зеленью - там также участвуют в украшении березовые ветви, букеты цветов, трав, а полы устилаются скошенной травой.

Праздник принято отмечать также празднично - накрываются столы с преобладанием летних зеленых блюд, дома украшены, семья вся собирается за столом. Много времени уделяется молитвам.

Как и в любой христианский главный праздник, на Троицу нельзя выполнять тяжелую физическую работу, поскольку в этот серьезный день, такое поведение может приравняться ко греху.

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