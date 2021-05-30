30 мая - Евдокия Свистунья: можно ли работать в огороде и что нельзя есть?

Как и у каждого народного праздника, на Евдокию Свистунью, которая отмечается сегодня, 30 мая, есть своя главная традиция и приметы.
С 30 мая начинали проводить первое окучивание посаженного картофеля. Все силы были направлены на это, поскольку это по приметам давало хороший урожай.
С этого дня не велись никакие посевные работы в полях и люди нагоняли упущенное время в огородах. Предстояло высадить и посеять все то, на что не хватало времени из-за полевых работ. Уже устанавливалось хорошее летнее тепло и высаживать можно все, даже огурцы.
Наблюдали и за погодными явлениями. Считалось, что погода летом будет такой же, какая стоит сегодня.
Женщины сегодня готовили только блюда из картофеля. Не разрешалось есть ни кашу, ни лапшу, ни что-то иное, кроме картофеля. Объяснялось это тем, что чем больше блюд из картофеля сегодня будет приготовлено - тем лучше будет урожай. Да и зимние запасы полагалось срочно доедать - они могли окончательно испортиться.
Мужчины старше 33 лет проводили обряд от засухи для урожая. Для этого рубили осиновую ветку, обтесывали ее, кланялись на все 4 стороны и вбивали ее в землю. Считалось, что это защитит урожай от засухи.
Запреты на Евдокию
В этот день строго запрещалось есть что-то, что не содержало картофель.
Нельзя было делать никаких выводов и принимать важных решений, считалось что сегодня они все неправильные.
Не разрешалось оставлять блюда из картофеля на завтра - нужно было вес съесть сегодня.
Беременным нельзя было прикасаться к вещам и предметам красного цвета.
Не стоило начинать поездки и заводить новых знакомых.
Строго нельзя было сегодня пить алкоголь.