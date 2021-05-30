«Белавиа» отказалась направлять свои самолеты в Крым

Авиакомпания из Беларуси не будет выполнять рейсы лайнеров в Крым. Генеральный директор предприятия Игорь Чергинец рассказал, что пока руководство республики официально не признает российскую принадлежность полуострова, белорусские самолеты туда летать не будут.
"Должно быть политическое признание Крыма как часть России. Будет политическое решение – будем смотреть", - пояснил он.
Пока Крым принадлежал Украине, Белавиа совершала туда рейсы, правда с перерывами. Чергинец рассказал об этом в эфире «Соловьев LIVE». Также он пояснил, что Александр Лукашенко не торопился признавать Крым российским, пока выстраивал отношения с украинским соседом.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко не поднимался вопрос полетов «Белавиа» в Крым. Песков предложил спросить о планах белорусской авиакомпании у ее представителей.