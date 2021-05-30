С католической Троицей 30 мая 2021: красивые открытки и поздравления для христиан
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С католической Троицей 30 мая 2021: красивые открытки и поздравления для христиан

12:03:335/30/2021Фото: depositphotos
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Западные христиане сегодня, 30 мая 2021 года, отмечают католическую Троицу.

картина
Троица отмечается у католиков 30 мая 2021 года

Католическая Троица отмечается 30 мая 2021 года. Это очень крупный праздник для всех христиан, но западные христиане отмечают его раньше. Он разделен с днем Сошествия Святого Духа - они отмечаются в разные дни.

Поздравления

Поздравляю с Днём Святой Троицы. Пусть вас всегда оберегает Святой отец, Святой дух отгоняет несчастье и наставляет на правильную дорогу, а Святой сын дает поддержку и опору в трудную минуту.

 

В праздник Троицы искренне поздравляю и пожелать хочу света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира над головой и солнечной погоды за окном.


Сегодня мы отмечаем праздник единства трёх светлых святыней, праздник Святой Троицы. В этот день ангелы на небе молятся о нашем здоровье и благополучии. Поздравляю вас с праздником и желаю счастья, мира вашему дому, здоровья и светлой любви. Пусть ваша жизнь будет такой чистой, как родниковая вода. Пусть птица удачи обязательно часто прилетает к вам. Пускай вас, обходят печали и беды. Пусть добро сопровождает вас на всём жизненном пути. Пусть Господь указывает вам правильный жизненный путь.


Поздравляю с Троицей и от души желаю всех земных благ и неземных чувств нежности, неумолкаемого пения птиц и неугасаемой надежды души, истинной радости сердца и постоянного света счастья в жизни.


Источник: minutkapozitiva strana.ua

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