9694 новых больных ковид за сутки на 30 мая выявили в России. 355 скончались

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России на 30 мая
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 9 694 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 301 (13,4%) без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Еврейская автономная область 0,02%
2. Республика Тыва 0,03%
3. Республика Адыгея 0,05%
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 063 442 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 386 человек:
Москва — 2547
Московская область — 602
Санкт-Петербург — 498
Республика Саха (Якутия) — 232
Саратовская область — 195
Ростовская область — 152
Воронежская область — 136
Свердловская область — 101
Иркутская область — 96
Республика Башкортостан — 95
Тамбовская область — 93
Ленинградская область — 93
Нижегородская область — 89
Архангельская область — 86
Челябинская область — 86
Ивановская область — 81
Волгоградская область — 81
Красноярский край — 80
Ульяновская область — 74
Пермский край — 72
Брянская область — 71
Краснодарский край — 70
Самарская область — 69
Смоленская область — 68
Оренбургская область — 68
Республика Карелия — 63
Ярославская область — 62
Курская область — 59
Псковская область — 55
Тюменская область — 51
Омская область — 51
Республика Чувашия — 49
Калининградская область — 48
Кировская область — 48
Тульская область — 47
Пензенская область — 47
Калужская область — 46
Орловская область — 46
Владимирская область — 44
Рязанская область — 44
Республика Бурятия — 43
Удмуртская Республика — 42
Новгородская область — 41
Алтайский край — 41
Республика Крым — 39
Курганская область — 39
Республика Дагестан — 38
Вологодская область — 37
Хабаровский край — 34
Ханты-Мансийский автономный округ — 33
Тверская область — 32
Новосибирская область — 29
Республика Хакасия — 26
Республика Коми — 25
Белгородская область — 22
Липецкая область — 22
Республика Мордовия — 20
Ставропольский край — 19
Республика Калмыкия — 18
Республика Татарстан — 18
Мурманская область — 16
Ямало-Ненецкий автономный округ — 16
Томская область — 15
Кабардино-Балкарская Республика — 12
Забайкальский край — 11
Сахалинская область — 11
Костромская область — 10
Чеченская Республика — 9
Республика Адыгея — 8
Карачаево-Черкесская Республика — 8
Кемеровская область — 8
Амурская область — 8
Республика Алтай — 6
Камчатский край — 6
Астраханская область — 5
Севастополь — 5
Республика Марий Эл — 5
Приморский край — 5
Республика Северная Осетия - Алания — 4
Магаданская область — 4
Еврейская автономная область — 1
За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 677 870.
За последние сутки подтверждено 355 смертей:
Москва — 59
Санкт-Петербург — 39
Воронежская область — 15
Нижегородская область — 15
Самарская область — 15
Краснодарский край — 12
Свердловская область — 11
Ленинградская область — 9
Московская область — 8
Волгоградская область — 8
Пермский край — 8
Саратовская область — 8
Ульяновская область — 8
Алтайский край — 8
Тверская область — 6
Ставропольский край — 6
Челябинская область — 6
Красноярский край — 6
Иркутская область — 6
Смоленская область — 5
Тульская область — 5
Пензенская область — 5
Новосибирская область — 5
Томская область — 5
Архангельская область — 4
Республика Крым — 4
Курская область — 3
Орловская область — 3
Ярославская область — 3
Республика Карелия — 3
Калининградская область — 3
Удмуртская Республика — 3
Республика Чувашия — 3
Оренбургская область — 3
Тюменская область — 3
Брянская область — 2
Калужская область — 2
Липецкая область — 2
Рязанская область — 2
Тамбовская область — 2
Вологодская область — 2
Мурманская область — 2
Астраханская область — 2
Ростовская область — 2
Севастополь — 2
Карачаево-Черкесская Республика — 2
Республика Башкортостан — 2
Республика Марий Эл — 2
Республика Мордовия — 2
Республика Саха (Якутия) — 2
Хабаровский край — 2
Белгородская область — 1
Ивановская область — 1
Псковская область — 1
Республика Калмыкия — 1
Кировская область — 1
Республика Алтай — 1
Омская область — 1
Республика Бурятия — 1
Забайкальский край — 1
Амурская область — 1
За весь период по России умерло 121 162 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 137,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 382 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 527 тыс. 541 человек.