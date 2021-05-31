Байден поднимет тему прав человека на встрече с Путиным в Женеве 16 июня 2021
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Байден поднимет тему прав человека на встрече с Путиным в Женеве 16 июня 2021

1:23:135/31/2021Фото: pixabay.com
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Глава США при этом назвал Америку "уникальной страной".

Байден намерен поднять тему прав человека на встрече с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что намерен обсудить права человека на встрече с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве.

- Я встречусь с президентом Путиным через несколько недель в Женеве. Ясно заявлю, что мы не будем ждать и не позволим нарушать эти права человека, - сказал глава США во время вытупления в штате Делавэр в связи с отмечаемым в США Днем поминовения. Байден при этом назвал Америку "уникальной страной".

Напомним, Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит на высшем уровне со времени встречи Путина с экс-президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.

В Кремле сообщали, что лидеры России и США планируют "обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов".

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