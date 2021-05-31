Как человечество обманули рассказами о возникновении коронавируса не в Уханьской лаборатории, стало известно
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Как человечество обманули рассказами о возникновении коронавируса не в Уханьской лаборатории, стало известно

5:03:125/31/2021Фото: pixabay.com
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Профессор химической биологии Университета Рутгерса Ричард Эбрайт утверждает, что небольшая группа людей попросту захватила сознание тысяч американцев, обманывала общественность и политиков, но теперь они потеряли контроль над ситуацией и расследования будут продолжаться.

Небольшая группа, которая захватила контроль над повествованием в феврале 2020 года и обманывала общественность и политиков в течение пятнадцати месяцев, теперь потеряла контроль
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В начале 2020 года, когда только начали фиксировать первых заболевших коронавирусом, в некоторых американских газетах появлялась информация о том, что вирус мог быть случайно выпущен из Института вирусологии Уханя. Кроме того, СМИ утверждали, что вирус мог быть генетически модифицирован для увеличения функциональности. Но тогда все эти сообщения подверглись критике со стороны общественности. Даже специалисты по проверке фактов начали осуждать эту информацию как «теорию заговоров». А издание PolitiFact назвал теорию лабораторных утечек ложью о «поджоге штанов», которая была «неточной и нелепой».

Но совсем недавно американцы, которые казалось бы забыли о том, что вирус мог быть выпущен из лаборатории, стали все чаще слышать эту версию. А те самые специалисты по проверке фактов, которые доказывали неправдоподобность этой теории, вдруг начали говорить, что эта теория «внезапно стала правдоподобной». При этом, все факту, которые это доказывали, были доступны еще в прошлом году, но на них никто не обращал внимания.

Профессор химической биологии Университета Рутгерса Ричард Эбрайт утверждает, что небольшая группа людей попросту захватила сознание тысяч американцев, обманывала общественность и политиков, но теперь они потеряли контроль над ситуацией и расследования будут продолжаться.

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