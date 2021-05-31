14-летний мопедист умер в лобовом столкновении с Renault Symbol под Новосибирском. Подробности трагедии

В Новосибирской области произошло смертельное ДТП, сообщает управление ГИБДД по региону. В результате аварии погиб 14-летний подросток на мопеде в р.п. Чик. Смертельная авария произошла 30 мая в 18.40 час. Известно, что 14-летний подросток, управляя мопедом «ALPHA RACER» двигался с пассажиром 2006 года рождения по улице Шоссейной в р.п. Чик Коченевского района.
При совершении обгона мопедист выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Symbol» под управлением водителя 1970 года рождения, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель мопеда получил травмы несовместимые с жизнью, а 14-летняя пассажирка мопеда доставлена в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести.
- По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает региональное ГИБДД.
Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание родителей, что в соответствии с действующим законодательством управлять мототехникой разрешено лицам не моложе 16 лет с соответствующей категорией водительского удостоверения и соблюдением всех установленных требований ПДД РФ, а также призывают не допускать детей к управлению авто-мототранспортными средствами.
Одна из серьёзных проблем на сегодняшний день - это бесконтрольное поведение детей на дорогах. У них есть свободный доступ, с позволения родителей (законных представителей), к управлению мототранспортом. Госавтоинспекция акцентирует внимание взрослых, что, разрешая своим детям кататься на мототранспорте, родители (законные представители) несут ответственность за их поведение и нарушения.
В отношении родителей, допустивших к управлению мототранспортом несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, материал направляется в подразделение по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о постановке нарушителя ПДД РФ на учёт.
Кроме того комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.
Только серьёзное отношение к вопросам безопасности и строгое выполнение Правил поможет избежать трагедий на дороге.