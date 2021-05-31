Мэр Бердска запретил продавать алкоголь 1 июня: Какие улицы попали под «сухой закон»

Торговлю алкоголем ограничат в Бердске 1 июня 2021 года в связи с Днем защиты детей. Запрет на продажу спиртного в этот день ввели на время праздничных событий, которые пройду и в центре города, и в Микрорайоне.
Согласно постановлению мэра Евгения Шестернина, определены территории в границах конкретных улиц, где во вторник запрещено торговать спиртным. Это касается как магазинов, так и индивидуальных предпринимателей.
1 июня с 14.00до 20.00 запрет распространяется на территории:
улица Ленина (от ул. Свердлова до ул. Герцена),
улица Островского (от ул. Свердлова до ул. Герцена),
улица Свердлова (от ул. Островского до ул. Ленина),
улица Герцена (от ул. Островского до ул. Ленина),
улица М. Горького (от ул. Островского до ул. Ленина),
улица К. Маркса (от ул. Свердлова до ул. Герцена).
Под ограничения попали улицы, прилегающий к городскому парку и Праздничной площадке, где запланированы различные мероприятия в честь детского праздника.
1 июня с 11.00 до 13.00 запрет распространяется на территории:
улица Лунная, 2, 4, 8, 11А, 11Б, 14, Микрорайон, 19, 44, 45, 45А, 46Б, 48А, 49А, 54, 55, 58, 58 к.1,
улица Красная Сибирь (от ул. Лунной до ул. Рогачева).
Это участки вокруг ДК «Родина», где во вторник тоже собираются праздновать День детства.
Отделу промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска глава города поручил довести информацию о запрете розничной продажи алкогольной продукции до сведения руководителей организаций и ИП. А магазинам он рекомендовал заранее оповестить покупателей, в какие часы и почему спиртного в продаже не будет. И расширить на это время ассортимент безалкогольных напитков.
Полиция может нагрянуть в магазин с проверкой для выяснения, как выполняется постановление мэра.