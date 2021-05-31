Сельский депутат с женой снимались в порно со школьницами Омска. Его арестовали

Депутата 27 лет Покровского сельсовета Омского района области арестовали, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца по подозрению «в изготовлении и распространении порнографических видеоматериалов с участием несовершеннолетних».
Сообщается, что депутату инкриминируют «сексуальные отношения с несовершеннолетней девушкой». БК55 называет имя арестанта - Алексей Онищенко, и он прошел в сельсовет от КПРФ.
Напомним, в Покровском сельсовете было возбуждено уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении школьницы и воспитанницы детского дома по ч. 2 ст. 134 УК РФ. Обвинения предъявлены 23-летней девушке, которая оказалась женой местного депутата и матерью двоих детей.
- По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети, — сообщали в СК.
Девушку отправили под домашний арест. В то же время она рассказала журналистам, что ролики были только с одной девочкой, и она их не продавала, а «посмотрела и удалила». По ее словам, телефон взломали, и видеоролики, которые она записывала для себя, оказались в открытом доступе. Видео со второй девочкой она не делала, утверждала супруга депутата.