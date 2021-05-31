С 1 июня и Первым днём лета! Летние открытки от дизайнера и поздравления
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С 1 июня и Первым днём лета! Летние открытки от дизайнера и поздравления

10:40:335/31/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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У большинства людей лето - любимое время года. Поздравьте родных и близких!

Первый день лета

Ушла красавица весна,
Уже назад не возвратится,
И нам сегодня не до сна,
Ведь лето в гости вновь стремиться.
Июнь распахивает дверь,
И веет нежным ветерком,
Раскрой глаза ему поверь,
Согрейся солнечным теплом.

Первый день лета

Лето, лето вот и ты,
Наконец сбылись мечты.
Уходи скорей весна,
С первым лета днем тебя.
Ждали мы его давно,
Глядя со слезой в окно,
Но дождались, и пришло,
Лето всем врагам назло.
Поздравления прими,
Пусть тепло будет внутри,
Ночью, вечером и днем,
Лето окружит теплом.

Первый день лета

Девять месяцев мы ждали,
Очень без тебя устали.
С первым летом вас друзья,
Отдохни от нас весна.
Будем пить, и загорать,
Отдыхать и танцевать.
Лето – только отдыхай,
Теплый воздух поглощай.
Все три месяца за нами,
Лето – нас встречай морями,
Хочется ведь отдохнуть,
А потом вновь в долгий путь.

Первый день лета

Разукрасились деревья,
Платья темные одели,
Птички вскоре прилетели,
Песенки свои пропели.
И июнь уж на пороге,
Первый день от лета шлет,
Позабудь про все тревоги,
Лето в дом к тебе войдет.
Ты встречай его с улыбкой,
Помаши рукой весне,
И веселою припрыжкой,
Лето подпусти к себе.

Первый день лета

Источник: pozdravik.ru

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