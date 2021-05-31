Более 130 государственных и муниципальных услуг до конца года станут полностью цифровыми
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Более 130 государственных и муниципальных услуг до конца года станут полностью цифровыми

12:25:155/31/2021Фото: pixabay.com
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Услуги, связанные с социальной поддержкой населения, земельными и имущественными отношениями, строительством – всего 138 услуг и функций до конца года переведут полностью в цифровой вид.

Более 130 государственных и муниципальных услуг до конца года станут полностью цифровыми

Цифровую трансформацию городской среды, промышленности, сельского хозяйства, создание единого информационного пространства и другие вопросы обсудили в Правительстве региона 28 мая на совещании руководителей цифровой трансформации, которое провел первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов.

Более 130 услуг и функций до конца 2021 года переведут полностью в электронный вид, исключив необходимость посещения ведомств. Наибольшую долю составляют услуги, связанные с социальной поддержкой населения, земельными и имущественными отношениями, строительством и др. Основой перевода услуг в цифровой вид станет концепция 3-х нулей (0-0-0), нулевой вход - никаких документов и справок от гражданина, нулевое ожидание – автоматические межведомственные запросы и принятие решения, нулевой выход - никаких бумажных документов.

«Новосибирская область является регионом передовых цифровых технологий. Цифровизация касается всех сфер, формирует единое цифровое пространство в регионе. Важно не снижать темп в данном направлении, работать над расширением перечня услуг, доступных гражданам в электронном виде», – отметил Юрий Петухов.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов представил результаты мониторинга работы органов власти по цифровой трансформации в курируемых отраслях. Так, в промышленности и торговле в настоящее время осуществляется переход лицензирования в цифровой вид. С начала года отменена выдача бланков лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, в том числе на заготовку, хранение и реализацию лома черных и цветных металлов. Переход к реестровой модели в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции предусмотрен с 1 июля 2021 года.

Предоставление господдержки сельхозпроизводителям является примером оказания услуг для бизнеса полностью в электронном виде, без необходимости посещения органа власти. Фермеру не требуется самостоятельно делать расчет и искать актуальные бланки документов: документы по актуальным шаблонам с правильным расчетом господдержки автоматически формируются в системе. 90% соглашений в 2020 году были подписаны фермерами с использованием электронной подписи, без необходимости посещения регионального минсельхоза.

В настоящее время идет активная работа по наполнению информацией автоматизированной системы в части учреждений, подведомственных минспорту региона. На сегодняшний день в СТАТСПОРТ внесена информация о почти 5 тысячах спортсменов, почти 350 человек тренерского состава и ряде объектов спорта, на которых осуществляется спортивная подготовка.

Активно идет работа по цифровому проекту «Умный город». Проект направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан и повышение конкурентоспособности российских городов.

Напомним, что координация работ по разработке стратегий и достижению цифровой зрелости в Новосибирской области возложена на региональное министерство цифрового развития и связи. В каждом исполнительном органе власти Новосибирской области назначен заместитель руководителя, ответственный за цифровую трансформацию отрасли. Они обеспечивают координацию и методическую поддержку по своим отраслевым сегментам.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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