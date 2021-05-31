Скалолаз сорвался с Первого столба Красноярска в расщелину и погиб на месте

В Красноярске на «Столбах» 30 мая погиб мужчина, сообщают в КГКУ «Спасатель».
Известно, что трагедия произошло на Первом столбе. Опытный скалолаз упал в расщелину в скале. От полученных травм он мгновенно скончался. Погибшему было 56 лет. Спасатели извлекли тело мужчины и передали полиции.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, что видеозапись момента ДТП, случившегося в ночь на 30 мая возле отделения Сбербанка на ул. Красная Сибирь, 136 в Бердске, оказалась в распоряжении «Курьер. Среда. Бердск». На видео видно, что едущая по своей полосе иномарка резко меняет направление движения и не снижая скорости таранит входные двери банка. Заметно, что на его пути не было никаких помех или других причин резко поворачивать, тем более в сторону банка.