Скалолаз сорвался с Первого столба Красноярска в расщелину и погиб на месте
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Скалолаз сорвался с Первого столба Красноярска в расщелину и погиб на месте

1:43:015/31/2021Фото: pixabay.com
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Спасатели извлекли тело мужчины и передали полиции.

Мужчина сорвался с Первого столба в расщелину и погиб на месте

В Красноярске на «Столбах» 30 мая погиб мужчина, сообщают в КГКУ «Спасатель».

Известно, что трагедия произошло на Первом столбе. Опытный скалолаз упал в расщелину в скале. От полученных травм он мгновенно скончался. Погибшему было 56 лет. Спасатели извлекли тело мужчины и передали полиции.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о том, что видеозапись момента ДТП, случившегося в ночь на 30 мая возле отделения Сбербанка на ул. Красная Сибирь, 136 в Бердске, оказалась в распоряжении «Курьер. Среда. Бердск». На видео видно, что едущая по своей полосе иномарка резко меняет направление движения и не снижая скорости таранит входные двери банка. Заметно, что на его пути не было никаких помех или других причин резко поворачивать, тем более в сторону банка.

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