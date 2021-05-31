Пасется конь в сквере, где памятник чернобыльцам в Бердске

Микрорайон продолжает быть в Бердске пастбищем для лошадей и пони. Так, вчера, 30 мая, в 18.34 на территории памятника чернобыльцам, что в сквере около ДК Родина, коня или лошадь вновь заметили бердчане и прислали в редакцию снимок. Судя по снимку, с ним кто-то из людей был.
На протяжении нескольких месяцев фото гуляющим без хозяев коней приходят постоянно. Например, 31 марта, лошадь и пони мирной были припаркованы около магазина
между домами 6 и 8 по улице Звёздной.
Тогда все конные клубы Бердск открестились от животных, предположив, что они принадлежат частникам из хозяйства по ул. Заводской.
Кстати, бдительные бердчане звонят и в полицию по поводу ничейных лошадей, гуляющих по улицам.
- Если бы они были с повозкой, это считалось бы гужевым транспортом и могло спровоцировать ДТП. А просто появление бесхозных лошадей нарушением не является, - ранее заявили «Курьер.Среда.Бердк» в областном МВД.