Влюбленные в Петербурге свалились с балкона третьего этажа во время семейной драмы
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Влюбленные в Петербурге свалились с балкона третьего этажа во время семейной драмы

1:56:405/31/2021Фото: скрин видео / «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
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Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, почему конструкция балкона рухнула.

В результате случившегося мужчина и женщина получили тяжелые травмы

Стали известны подробности падения с балкона влюбленных в Петербурге. Напомним, Ольга и Евгений ссорились 29 мая на улице Декабристов в Адмиралтейском районе. В какой-то момент ограждение балкона на третьем этаже начало рушиться, пара полетела вниз вслед за ней. После прибытия в больницу женщину сразу же отправили на операцию, сообщает Life ссылаясь источник в правоохранительных органах.

Говорилось, что Евгений находился в очень плохом состоянии и не приходил в себя. Также выяснилось, что влюбленные имели проблемы с алкоголем. Именно из-за этого они часто ругались.

Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, почему конструкция балкона рухнула.

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балконссораобрушение
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