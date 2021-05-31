Влюбленные в Петербурге свалились с балкона третьего этажа во время семейной драмы

Стали известны подробности падения с балкона влюбленных в Петербурге. Напомним, Ольга и Евгений ссорились 29 мая на улице Декабристов в Адмиралтейском районе. В какой-то момент ограждение балкона на третьем этаже начало рушиться, пара полетела вниз вслед за ней. После прибытия в больницу женщину сразу же отправили на операцию, сообщает Life ссылаясь источник в правоохранительных органах.
Говорилось, что Евгений находился в очень плохом состоянии и не приходил в себя. Также выяснилось, что влюбленные имели проблемы с алкоголем. Именно из-за этого они часто ругались.
Прокуратура начала проверку, чтобы выяснить, почему конструкция балкона рухнула.