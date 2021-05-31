«Больше машины у нас нет»: дизайнер Потемкина попала в ДТП в Москве
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«Больше машины у нас нет»: дизайнер Потемкина попала в ДТП в Москве

1:04:535/31/2021Фото: instagram.com/bellapotemkinaofficial
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На кадрах видно, что автомобиль очень сильно пострадал. При этом шел дождь, автомобиль находился разбитой мордой в отбойнике. Вокруг лежат обломки от автомобиля. Вместе с Беллой в машине находились ее муж и дочь, а также маленькая собачка.

«Больше машины у нас нет»: дизайнер Потемкина попала в ДТП


Известный российский дизайнер Белла Потемкина попала в ДТП в Москве. М

- Мокрые дороги, плюс сидела в телефоне. Никогда так не делайте! Пока не отошла от шока. Нет слов, - написала в соцсетях Потемкина. И прикрепила видео, которое снял ее супруг.

На кадрах видно, что автомобиль очень сильно пострадал. При этом шел дождь, автомобиль находился разбитой мордой в отбойнике. Вокруг лежат обломки от автомобиля. Вместе с Беллой в машине находились ее муж и дочь, а также маленькая собачка. Несмотря на мощный удар, водитель и пассажиры сильно не пострадали.


- Больше машины у нас нет. Что делать? Прости меня, пожалуйста, - обратилась дизайнер к супругу.

Подписчики дивы сделали ей замечания, и даже обвинили в преступной безответственности – за рулем телефон категорически запрещен.

- А ведь сколько других людей могло пострадать из-за этого.

- Машину ещё купите, самое главное что никто не пострадал ...а то было бы ещё хуже!

- Слов нет, мозгов видимо тоже. За рулём в телефоне в дождь, когда в машине ребёнок и собака.





 










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Публикация от (@bellapotemkinaofficial)




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телефондизайнерДТП
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