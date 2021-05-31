Новый вид почтовых ящиков в домах протестирует "Почта России": Войдут даже посылки

Почта России продолжает развивать новую стратегию своей деятельности. Одно из ее направлений — установка постаматов в многоквартирных домах. С их помощью, граждане смогут получать не только письма и другую корреспонденцию, но даже посылки.
Как отметил гендиректор Почты России Максим Акимов, этот проект в качестве пилотного могут ввести уже в этом году. Также он заметил, что доступ к этому почтомату будет регламентирован, чтобы в ящик не смогла попасть ненужная макулатура с рекламой.
Кроме того, услуги курьерской доставки таким образом будут дорожать, так как будут более востребованы. Но пока к проекту есть много вопросов. Например, как будет осуществляться доступ к почтомату жителей других подъездов, ведь возможности поставить из в каждом подъезде нет. А если почтамат будет стоять на улице, то нужно будет создавать специальные условия хранения посылок, ведь в них может быть все, что угодно.
Может быть и такое, что сразу несколько жителей закажут крупногабаритные посылки, а ячеек под них может и не хватать — то как тогда распределять их? Но тем не менее, Акимов отметил, что почтомат возле дома крайне удобная вещь — можно идти с работы, открыть его и получить посылку.
Отметим, что идея установки таких почтоматов — это совместный проект с фондом Сколково. Подобные почтаматы могут работать автономно, не требуют подключения к интернету и к электричеству.