Коронавирус в Бердске: названо число инфицированных за сутки на 31 мая 2021
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Коронавирус в Бердске: названо число инфицированных за сутки на 31 мая 2021

1:29:445/31/2021Фото: pixabay
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На карантин по коронавируса закрыты 1 группа детского сада и 1 класс. По ОРВИ закрыты 2 группы детского сада.

вакцина
Коронавирус убивает
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обнародовал новые данные о зараженных в Бердске. За сутки на 31 мая в городе под медицинским наблюдением находятся 77 бердчан. За последние сутки взято лишь 19 тестов на вирус.

При этом за все время пандемии выздоровевших и выписанных - 1 705 бердчан. За последние сутки выявлено 2 новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1 759 случаев коронавируса.

Отмечается, что в школах и детских садах Бердска найден 1 заболевший ученик и 1 сотрудник. Из-за этого на карантин по коронавируса закрыты 1 группа детского сада и 1 класс. По ОРВИ закрыты 2 группы детского сада.

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