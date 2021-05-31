Коронавирус в Бердске: названо число инфицированных за сутки на 31 мая 2021

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обнародовал новые данные о зараженных в Бердске. За сутки на 31 мая в городе под медицинским наблюдением находятся 77 бердчан. За последние сутки взято лишь 19 тестов на вирус.
При этом за все время пандемии выздоровевших и выписанных - 1 705 бердчан. За последние сутки выявлено 2 новых пациента с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 1 759 случаев коронавируса.
Отмечается, что в школах и детских садах Бердска найден 1 заболевший ученик и 1 сотрудник. Из-за этого на карантин по коронавируса закрыты 1 группа детского сада и 1 класс. По ОРВИ закрыты 2 группы детского сада.