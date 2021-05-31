Как правильно бороться с вредителями капусты, свеклы, редиса в июне на огороде?

Капуста
У капусты очень много врагов - больше тридцати. Плохо то, что профилактической обработки не существует - действовать начинают только когда проблема проявилась. В этом случаем можно пытаться бороться народными методами и биологическими. Но при массовом поражении эффективна только химия, которая при правильном применении не вредит человеку и губительная для вредителя.
В июне применяют и те и другие виды борьбы. Пока не сформировался кочан - обработку можно проводить. За три недели активное вещество полностью выходит их клеток растения.
Обработку проводят в пасмурную и безветренную погоду. Нужно, чтобы на завтра не передавали дождя, в готовый раствор добавляют немного жидкого мыла или натертого на терке, чтобы раствор задержался на листьях подольше, обработку проводить на всех растениях, а не только на пораженных и готовить средство строго по инструкции.
Пока кочан не сформировался, можно применять Алатар, Децис, Актара, Искра, Фьюри, Банкол. После формирования кочана борются народными и механическими средствами - собирая и раздавливая личинок.
В качестве народных средств применяют табак, дегтярное и хозяйственное мыло, острый перец, нашатырь, уксус, горчицу и соль.
Свекла
Если все сделать правильно при посадке свеклы, можно избежать многих проблем. Здесь эффективной может быть даже профилактика. Это обязательное обеззараживание семян перед посадкой, внесение на грядку золы или доломитовой муки, осенняя перекопка почвы и удаление сорняков и вредителей с осени, соблюдение сроков высадки.
У свеклы существует тоже много вредителей. Для ранних сортов свеклы не рекомендуется применение химических препаратов. Можно обрабатывать ее мыльным раствором с перцем. На ведро воды берут 10 граммов мыла, и 1 ст. л перца.
От свекловичной мухи и блошки можно применять Инта-Вир, Кинмикс или Искру, растворяя по инструкции, или распылять смесь табачной пыли и золы 1:1, или отвар ботвы помидоров.
От листоблошки - Алатар.
От зонтичной моли - Фуфанон-Нова, Актара или Искра.
От слизней - просыпать междурядья гашеной известью, собирать из руками.
Редис
Народные средства:
- мыло с золой (10 л воды, 50 граммов мыла и 2 стакана древесной золы)
- горчица с перцем (ведро воды, чайная ложка красного перца, 2 ст.л. соли, 2 ст.л. горчицы)
- табачная пыль и зола 1:1
- древесная зола и известь 1:1
Химические препараты: Искра, Дихлофос, Трихопол, Фитоспорин, Кортлис, Интавир, Командор.