С Днём защиты детей 1 июня: уникальные веселые открытки и поздравления
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С Днём защиты детей 1 июня: уникальные веселые открытки и поздравления

8:55:135/31/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Дети - цветы жизни! Давайте будет к ним бережнее относиться и сегодня устроим настоящий праздник!

День защиты детей

1 июня — праздник всех детей.
Ярко светит солнышко
На планете всей.
Дети — цветы жизни,
Дети — наше всё!
Поздравляем, милые,
С вами так тепло.
Вам желаем счастья,
Радости в глазах.
Нет созданий краше,
Очень любим вас!

День защиты детей

Берегите деток каждый день и час,
Ведь они дар Божий каждому из нас.
Охраняйте деток каждый-каждый миг,
Радуйте, балуйте, обожайте их.

Чувствуют пусть детки ласку и тепло,
Видят только счастье, радость и добро.
Детство — это очень чудная пора,
Пусть всегда веселой будет детвора.

Пусть повсюду будет слышен детский смех,
Детство будет полным игр и потех.
С Днем защиты деток поздравляю вас!
Дети — это счастье каждого из нас.

День защиты детей

С Днем защиты детей! Пусть наши дети как можно дольше остаются детьми. Беззаботными, веселыми, радостными. Хочется пожелать, чтобы каждый ребенок был здоров и окружен заботой родителей. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день — добрым и интересным. А родителям пожелаем терпения, доброты и нежности. Не забывайте, что именно вы в ответе за счастливое и безопасное детство ребятишек!

День защиты детей

Дети — радость, дети — счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, мирным, беззаветным.

Пусть у каждого ребенка —
У мальчишек, у девчонок —
Будет все: семья и кров,
Где живут уют, любовь!

День защиты детей

Вот и лето наступило,
Нынче первый день!
Нужный праздник подарило,
Праздник всех детей.

Пусть он будет светлым, ярким,
Полон волшебства.
Пусть от счастья и подарков
Светятся глаза.

Детский смех не умолкает,
По стране звенит.
Все желания исполняет
И добром манит!

День защиты детей

Пусть вечно ярко солнце светит,
От туч чтоб в небе ни следа.
Здоровы чтобы были дети,
Да не касалась их беда.
Ребенок — нежный солнца лучик,
А может, маленький цветок.
Всегда раним, а к сердцу ключик
Отыщет не любой знаток.
Конфет больших!
Рассветов золотых!
Успехов вам в делах любых!

День защиты детей

Источник: pozdravok.ru

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