Мертвыми нашли четверых членов семьи в квартире: Среди зарезанных двое детей
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Мертвыми нашли четверых членов семьи в квартире: Среди зарезанных двое детей

6:49:025/31/2021Фото: pixabay.com
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По предварительным данным, жестокое убийство двух дочерей и жены совершил глава семейства.

Членов одной семьи нашли мертвыми в квартире в Щелкове

Страшное происшествие произошло в воскресенье, 30 мая, в подмосковном Щелкове. В одной из квартир города, нашли трупы двух детей и двух взрослых.

По предварительным данным, погибшие — члены одной семьи. Также известно, что на телах девушки 17 лет, девочки 11 лет и женщины 40 лет были найдены колото-резаные раны. А вот у 42-летнего мужчины никаких видимых повреждений на теле обнаружено не было. Предположительно, жестокое убийство жены и двух дочерей совершил глава семейства.

Следователи провели осмотр места происшествия. Выяснилось, что квартира, в которой все произошло, находится на 10 этаже дома. Металлическая дверь была закрыта изнутри. Также правоохранители изъяли смартфоны и другие гаджеты, которые находились в квартире. Также были найдены предметы, которые могут помочь стражам порядка в расследование. В настоящее время назначены судебно-медицинская и ряд других экспертиз. Допрашиваются родственники погибшей семьи также собираются все данные о семьи и об их отношениях.

По данному факту следователем следственного отдела по Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы. Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической.

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