Открытки с Днём родителей от дизайнера и крутые поздравления на 1 июня

Если вы хоть капельку в жизни соображаете,
То рано или поздно, вы чётко осознаете,
Что мама и папа – это святое,
И не заменит на свете их ничто другое!
Нет дороже для вас никого на всей планете,
А для родителей главное в жизни – их дети,
Вот такой закон у жизни нашей,
Сделайте жизнь родителей хоть немножечко краше!
Подарите поцелуй сердечный маме,
Закажите лучший столик в ресторане,
И с папу обязательно туда пригласите,
Не только по праздникам родителей любите!
Они для вас всю жизнь стараются,
И иногда чаще, чем вам кажется, во внимании нуждаются,
Так сделайте так, чтоб они ни в чём не нуждались,
И чтобы всегда довольными и весёлыми оставались!
День родителей! День родных людей!
Как же хочется их всех обнять скорей,
Как же хочется им молодость продлить,
Как же хочется им счастья больше подарить!
А если хочется, значит это возможно,
Но к этому вопросу нужно подходить осторожно,
Родители помощь обычно не принимают,
А вот детям помогать, правильным делом считают!
День Родителей! И мы спешим поздравить вас!
С ног до головы подарками одарить здесь и сейчас,
Только обещайте, что примите без возражений,
Сегодня мы вас поздравляем без обсуждений!
Мы хотим вам выразить большую благодарность,
За то, что рождения подарили нам радость,
За то, что жизнь нам свою посвятили,
За то, что прекрасным примером нам были!
Дорогие родители! Сегодня день ваш!
И мы хотим вам подарить за окном морской пейзаж,
Чтоб ваши души отдохнули от проблем и суеты,
Хотим исполнить хоть частицу вашей мечты!
Отдыхайте, принимайте загар и за нас не волнуйтесь,
Устройте себе «медовый месяц», обнимайтесь и целуйтесь,
А мы за вас безумно будем рады,
И ваша улыбка для нас, станет лучшей наградой!
Дорогие мама, папа! Что вам такого пожелать?
Чтоб вы позволяли себе больше отдыхать,
Чтоб ваши руки тяжелой работы не знали,
Чтоб ночью вы вдвоём спокойно спали!
Чтоб для счастья в доме всё имели,
Чтоб клубнику покупали тогда, когда хотели,
Чтоб не печалились и не старели,
Чтоб не тревожились и никогда-никогда не болели!
Источник: pozdravik.ru