На каких автомобилях ездят самые агрессивные водители, рассказываем

В России у каждого автолюбителя есть предпочтения, руководствуясь которыми гражданин покупает себе автомобиль и выбирает именно данную марку.
Стало известно какими авто пользуются сами опрошенные и на каких машинах, по их мнению, передвигаются самые агрессивные и самые спокойные водители в России. Сервис «Авто.ру» провел опрос в котором респонденты отвечали на вопросы о марках автомобилей, в исследовании приняли участие около 4 тысяч человек.
О предпочтении агрессивных водителей к маркам немецких автомобилей рассказала почти половина опрошенных — 47,6%. На втором месте — 26% - стоит продукция российской автомобильной промышленности, третье место отдали японским машинам, за них проголосовало 10% опрошенных.
"53% участников заявили, что самые "напористые" водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды. В антилидеры общественного мнения также попали самые народные автомобили - Lada", - рассказали эксперты сервиса.
Самыми аккуратными были признаны водители шведских и французских автомобилей, также одними из самых законопослушных посчитали владельцев Audi и Mercedes-Benz.
Сами опрошенные рассказали, что перемещаются в своем большинстве на немецких и японских автомобилях. В 3,5 меньше среди респондентов оказалось владельцев российских машин и они на втором месте по востребованности. Также популярными считаются продукты американского автопрома, а меньше всего среди опрошенных оказалось владельцев китайских машин (1%).