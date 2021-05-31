На каких автомобилях ездят самые агрессивные водители, рассказываем
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На каких автомобилях ездят самые агрессивные водители, рассказываем

4:59:465/31/2021Фото: Pixabay
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BMW и Lada стали марками автомобилей на которых, по мнению участников опроса, передвигаются большинство лихачей и грубиянов.

Участники опроса рассказали на каких машинах они ездят

В России у каждого автолюбителя есть предпочтения, руководствуясь которыми гражданин покупает себе автомобиль и выбирает именно данную марку.

Стало известно какими авто пользуются сами опрошенные и на каких машинах, по их мнению, передвигаются самые агрессивные и самые спокойные водители в России. Сервис «Авто.ру» провел опрос в котором респонденты отвечали на вопросы о марках автомобилей, в исследовании приняли участие около 4 тысяч человек.

О предпочтении агрессивных водителей к маркам немецких автомобилей рассказала почти половина опрошенных — 47,6%. На втором месте — 26% - стоит продукция российской автомобильной промышленности, третье место отдали японским машинам, за них проголосовало 10% опрошенных.

"53% участников заявили, что самые "напористые" водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе. Похоже, что драйверские настройки баварских машин толкают водителей на агрессивный стиль езды. В антилидеры общественного мнения также попали самые народные автомобили - Lada", - рассказали эксперты сервиса.

Самыми аккуратными были признаны водители шведских и французских автомобилей, также одними из самых законопослушных посчитали владельцев Audi и Mercedes-Benz.

Сами опрошенные рассказали, что перемещаются в своем большинстве на немецких и японских автомобилях. В 3,5 меньше среди респондентов оказалось владельцев российских машин и они на втором месте по востребованности. Также популярными считаются продукты американского автопрома, а меньше всего среди опрошенных оказалось владельцев китайских машин (1%).

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