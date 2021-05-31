Более 1000 мероприятий пройдут в регионе ко Дню защиты детей

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в текущем году с учетом действующего режима повышенной готовности не будет массовых праздничных мероприятий, которые традиционно собирали большое количество участников. «Все мероприятия пройдут локально с обязательным соблюдением всех требований и норм санэпидрежима, – подчеркнул министр. – План содержит порядка 1000 тематических мероприятий для ребят. Надеюсь, что праздник пройдет весело, родители и дети получат от общения добрые и позитивные эмоции».
Во всех районах области, а также в г. Новосибирск, Бердск, Обь маленьких жителей региона ждут театрализованные квесты, мастер-классы, конкурсы рисунков, творческие занятия, игровые программы, танцевальные флешмобы и многие другие мероприятия.
Подробнее с планами мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.
Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области