Более 1000 мероприятий пройдут в регионе ко Дню защиты детей
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Более 1000 мероприятий пройдут в регионе ко Дню защиты детей

4:52:125/31/2021Фото: pixabay.com
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Министерством труда и социального развития и министерством культуры Новосибирской области представлен план мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей. План включает более 1000 мероприятий, которые пройдут на территории региона.

Более 1000 мероприятий пройдут в регионе ко Дню защиты детей

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в текущем году с учетом действующего режима повышенной готовности не будет массовых праздничных мероприятий, которые традиционно собирали большое количество участников. «Все мероприятия пройдут локально с обязательным соблюдением всех требований и норм санэпидрежима, – подчеркнул министр. – План содержит порядка 1000 тематических мероприятий для ребят. Надеюсь, что праздник пройдет весело, родители и дети получат от общения добрые и позитивные эмоции».

Во всех районах области, а также в г. Новосибирск, Бердск, Обь маленьких жителей региона ждут театрализованные квесты, мастер-классы, конкурсы рисунков, творческие занятия, игровые программы, танцевальные флешмобы и многие другие мероприятия.

Подробнее с планами мероприятий можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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день защиты детеймероприятия
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