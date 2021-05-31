Все изменения ЕГЭ-2021 могут сохраниться для выпускников в 2022 году

В 2020 году из-за пандемии выпускники не сдавали ЕГЭ, им просто выдали аттестаты по результатам учебы в школе.
В этом году ситуация изменилась - экзамены сдают все, однако сдачу ЕГЭ сделали только для тех, кто решил поступать в вуз. Остальным можно сдать экзамен по облегченному варианту — ГВЭ. Такой вид аттестации ранее уже применялся для выпускников с особенностями здоровья, школьников, находящихся в заключении, и учащихся закрытых учебных учреждений.
Если раньше сдающие ГВЭ по русскому языку должны были написать сочинение размером не менее 300 слов, темами которых были рассуждения о добре и зле, языковых реалиях или взаимном влиянии личности и истории, то теперь им предложили сдать ЕГЭ в сокращенном виде. В 24 заданиях нужно выбрать правильный ответ и поставить нужную цифру или словосочетание.
В феврале подростки уже приняли решение какой вид экзамена они предпочли. ГВЭ в 2021 году решили сдавать не более 8,5% учеников.
Анзор Музаев — глава Рособрнадзора - рассказал, что в 2022 году все выпускники будут сдавать ЕГЭ, но не исключает возможности обсуждения этого вопроса и принятия альтернативного решения. Учителя склоняются к тому, что детям нужно давать возможность сдавать упрощенный вариант ЕГЭ каждый год.
Есть категория учительского сообщества, которая настаивает на возвращении устного экзамена для выпускников и полной отмены ЕГЭ. По их мнению, система себя не оправдала и ее нужно менять. В Рособнадзоре такое развитие событий считают маловероятным.