Все изменения ЕГЭ-2021 могут сохраниться для выпускников в 2022 году
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Все изменения ЕГЭ-2021 могут сохраниться для выпускников в 2022 году

5:28:375/31/2021Фото: Flickr
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В 2021 году те из выпускников, кто не собирался поступать в вузы смогли сдавать более простой экзамен — ГВЭ. Рособрнадзор заявляет, что это временная мера, учителя считают что такой вариант хорош для желающих получить среднее специальное образование.

Не все одиннадцатиклассники сдают ЕГЭ в привычном формате в 2021 году

В 2020 году из-за пандемии выпускники не сдавали ЕГЭ, им просто выдали аттестаты по результатам учебы в школе.

В этом году ситуация изменилась - экзамены сдают все, однако сдачу ЕГЭ сделали только для тех, кто решил поступать в вуз. Остальным можно сдать экзамен по облегченному варианту — ГВЭ. Такой вид аттестации ранее уже применялся для выпускников с особенностями здоровья, школьников, находящихся в заключении, и учащихся закрытых учебных учреждений.

Если раньше сдающие ГВЭ по русскому языку должны были написать сочинение размером не менее 300 слов, темами которых были рассуждения о добре и зле, языковых реалиях или взаимном влиянии личности и истории, то теперь им предложили сдать ЕГЭ в сокращенном виде. В 24 заданиях нужно выбрать правильный ответ и поставить нужную цифру или словосочетание.

В феврале подростки уже приняли решение какой вид экзамена они предпочли. ГВЭ в 2021 году решили сдавать не более 8,5% учеников.

Анзор Музаев — глава Рособрнадзора - рассказал, что в 2022 году все выпускники будут сдавать ЕГЭ, но не исключает возможности обсуждения этого вопроса и принятия альтернативного решения. Учителя склоняются к тому, что детям нужно давать возможность сдавать упрощенный вариант ЕГЭ каждый год.

Есть категория учительского сообщества, которая настаивает на возвращении устного экзамена для выпускников и полной отмены ЕГЭ. По их мнению, система себя не оправдала и ее нужно менять. В Рособнадзоре такое развитие событий считают маловероятным.

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