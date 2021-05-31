В небе над Новосибирском птица пробила самолет Аэрофлота. Подробности ЧП

Вчера, 30 мая, серьезное происшествие произошло в новосибирском аэропорту Толмачево. Там, в начале шестого вечера, самолет столкнулся с птицей. Как сообщает Telegram-канал «Aviaincident», после посадки самолета Шереметьево-Новосибирск специалисты осмотрели самолет и увидели, что в обтекатель локатора попала птица.
Также была обнаружена пробоина длиной 45 мм и отслоение диаметром 250 мм. В какой момент птица столкнулась с самолетом не установлено.
Также стало известно, что самолет принадлежит компании Аэрофлот. После происшествия его отстранили от полетов. В настоящее время устанавливаются все детали и причины произошедшего.