Каким будет июнь 2021 года в Сибири и Москве: прогноз погоды
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Каким будет июнь 2021 года в Сибири и Москве: прогноз погоды

6:20:575/31/2021Фото: pxhere
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Синоптики говорят, что июнь в 2021 году будет крайне нестабильным. Заморозков, конечно не будет, но погода удивит своей переменчивостью.

цветы, лето
Так хочется теплое и цветущее лето

Со словом "лето" у всех нас ассоциируется, море, солнце, тепло, каникулы и отдых. Актуальная ассоциация - дача, лес, речка, жара... Вот и нам предстоит уже завтра встретить лето.

Синоптики говорят, что первый летний месяц будет крайне нестабильным. Заморозков, конечно не ожидается, но погода удивит своей переменчивостью. И такие "качели" будут присущи практически каждому региону. Особенной жары также не ожидается.

В Москве средние показатели термометров июня покажу температуру немного ниже климатической нормы.

В первой декаде будет около +21...+24, затем немного прохладнее -  около +16. Прохладу принесут дожди и холодные воздушные массы. В конце месяца снова потеплеет до +24, но возможны грозы.

В Сибири погода ожидается более теплой, чем в столице.

На юге Западной Сибири июнь начнется с температурой воздуха около +17, затем потеплеет до +25 и начнутся дожди, к концу месяца станет еще теплее - около +32.

В части Восточной Сибири месяц тоже отметится температурой около +18, к середине месяца станет теплее около +23, закончится июнь с температурой около +30 градусов. Дожди будут кратковременными.

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