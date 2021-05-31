Каким будет июнь 2021 года в Сибири и Москве: прогноз погоды

Со словом "лето" у всех нас ассоциируется, море, солнце, тепло, каникулы и отдых. Актуальная ассоциация - дача, лес, речка, жара... Вот и нам предстоит уже завтра встретить лето.
Синоптики говорят, что первый летний месяц будет крайне нестабильным. Заморозков, конечно не ожидается, но погода удивит своей переменчивостью. И такие "качели" будут присущи практически каждому региону. Особенной жары также не ожидается.
В Москве средние показатели термометров июня покажу температуру немного ниже климатической нормы.
В первой декаде будет около +21...+24, затем немного прохладнее - около +16. Прохладу принесут дожди и холодные воздушные массы. В конце месяца снова потеплеет до +24, но возможны грозы.
В Сибири погода ожидается более теплой, чем в столице.
На юге Западной Сибири июнь начнется с температурой воздуха около +17, затем потеплеет до +25 и начнутся дожди, к концу месяца станет еще теплее - около +32.
В части Восточной Сибири месяц тоже отметится температурой около +18, к середине месяца станет теплее около +23, закончится июнь с температурой около +30 градусов. Дожди будут кратковременными.