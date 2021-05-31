Правду о происшествии рассказала владелица батута, на котором пострадали дети в Барнауле
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Правду о происшествии рассказала владелица батута, на котором пострадали дети в Барнауле

5:55:405/31/2021Фото: pixnio.com
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Виновником происшествия с двумя пострадавшими девочками 2017 года рождения, стал шквалистый ветер, поднявший и перевернувший надувную конструкцию.

Две девочки, упавшие с батута в Барнауле находятся в реанимации

По словам хозяйки батута в день, когда он перевернулся была прекрасная погода, ветра не было и о нем никто не предупреждал.

– В плохую погоду мы не работаем. Это была полная неожиданность. Контролер кинулась к батуту, когда увидела, что его заворачивает, но она уже ничего не могла сделать, – рассказала хозяйка аттракциона Светлана.

В день происшествия на аттракционе работала контролером девушка - педагог по образованию, ей 28 лет и она физически не могла удержать конструкцию
– Она очень ответственная, ее саму пришлось откачивать после происшествия. Батут был привязан по всем правилам, он был в использовании примерно 2,5 месяца. Мы знаем, как его правильно крепить и эксплуатировать. Пишут, что веревки были протерты, что он взорвался — это неправда, – заявила Светлана.

О том, что произошло с детьми, хозяйка батута очень сожалеет и готова помогать семьям, в которых пострадали дети. Свой номер телефона она передала через представителей пострадавшей стороны. Пока никто не позвонил.
– Я готова всячески помогать в лечении и реабилитации. Если это моя вина, то я понесу наказание. Я прошу прощения, мне очень жаль. Я приняла решение закрыть бизнес. Заниматься этим я больше не буду, – сказала женщина.

В СК Алтайского края возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. По документам владельцем батута был сын хозяйки аттракциона, который прилетел и привез документы. ИП было на него оформлено потому, что в начале работы аттракциона Светлана находилась в Казани, а документы нужно было делать срочно, чтобы не опоздать арендовать место.

30 мая в Барнауле у ТЦ «Район» поднялся в воздух батут, на котором были дети. Очевидцы пытались удержать конструкцию, но не смогли. Двое детей успели выпрыгнуть, а две девочки 2017 года рождения сильно пострадали. Они находятся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

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шквалистый ветерреанимация.поднялся батутпадение детей
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