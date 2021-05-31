После очередного рекорда снова упало число зараженных коронавирусом за сутки на 30 мая в России: Последняя статистика

За последние 24 часа стало известно о 8 475 положительных тестах на коронавирус в стране. 5 071 917 человек было заражено коронавирусом в России за все время пандемии.
Лидером по числу заболевших продолжает оставаться Москва — 2 614 человек, далее идет Санкт-Петербург с 822 случаями и Московская область — 752 человека.
В Ненецком АО и на Чукотке не зафиксировано ни одного случая заражения. За сутки умерли 339 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, за весь период наблюдений число летальных исходов достигло показателя 121 501 человек.
С выздоровлением выписаны 6 715 человек за 24 часа, за всю пандемию выздоровели 4 684 585 пациентов. Предыдущий день — 30 марта показал рекорд по числу случаев заражения — 9 694, из них только в Москве заразились 3 719 человек.
В стране продолжается вакцинация населения. В Подмосковье число привившихся перевалило за 1 миллион жителей.