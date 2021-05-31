Масочный режим до 30 июня 2021 продлил губернатор Травников в Новосибирской области
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Масочный режим до 30 июня 2021 продлил губернатор Травников в Новосибирской области

6:30:445/31/2021
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Всем, находящимся на территории Новосибирской области, предписано пользоваться гигиеническими масками. А людям старше 65 лет оставаться на самоизоляции.

Масочный режим продлен в Новосибирской области по 30 июня

В понедельник стала известна дата, до которой в Новосибирской области продлевают масочный режим. В соответствии с принятыми 31 мая изменениями в постановления губернатора в регионе продлен и актуализирован ряд мер, связанных с противодействием коронавирусу.

Как и было объявлено ранее, он продлен по 30 июня. Об этом в понедельник сообщили на заседании регионального правительства 31 мая.

Всем, находящимся на территории Новосибирской области, предписано пользоваться гигиеническими масками на станциях и остановках и при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, при посещении аптек и аптечных пунктов, помещений объектов розничной торговли и других организаций, связанных с обслуживанием населения, органов публичной власти, зданий вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.

Документ также продляет по 30 июня ряд предписаний действующего прошлогоднего постановления губернатора Новосибирской области «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Например, гражданам старше 65 лет и имеющим некоторые хронические заболевания рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, ограничить посещение мест массового скопления людей, участие в мероприятиях, проводимых в закрытых помещениях. Отмечается, что режим самоизоляции этих лиц должен быть обеспечен по месту проживания либо в иных помещениях.

Объявлено, что само постановление с изменениями будет опубликовано позже.

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