Благоприятные дни для посадочных и огородных работ в июне 2021 года по лунному календарю
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Благоприятные дни для посадочных и огородных работ в июне 2021 года по лунному календарю

7:20:155/31/2021Фото: pxhere
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В июне будет два периоды убывающей Луны. Самый благоприятный период - середина месяца с 11 по 23 июня.

помидоры
Период растущей луны - с 11 по 23 июня

Самыми неблагоприятными днями для работы в июне 2021 года названы 9, 10 и 11 число из-за наступающего новолуния, и 24 число - из-за полнолуния.

В остальные дни можно проводить какие-то работы. Расскажем о самых благоприятных днях.

2 и 3 июня

Можно сажать любые корнеплоды. Морковь, свеклу, лук, чеснок, картофель. Можно сеять салаты и садить многолетние овощи. Благоприятно внесение органической подкормки. Можно укоренять усы клубники. Запрещена работа с химией.

6-8 июня

К посадке разрешены капуста, салаты, шпинат. Посев зелени. Формируем плети огурцов, вносим органическую подкормку.

Запрещено пересаживать растения и пикировать рассаду.

12 и 13 июня

Благоприятный день практически для всех видов посадок, посевов и огородных работ. Запрещено обрезать деревья и работать с химией.

18-20 июня

Благоприятный день для посадок и посевов. Можно пикировать, прищипывать, рыхлить грядки. Нельзя сегодня прививать растения и работать с химикатами.

21 и 22 июня

Разрешены любые посевы, в том числе посадка огуречных семечек в грунт. Посадка капустной рассады. Можно вносить минеральную подкормку, поливать растения. Нельзя делить корни и прищипывать растения.

29 и 30 июня

Благоприятный день для работы в огороде. Можно сажать корнеплоды, сеять семена зелени, салаты и многолетние овощные культуры. Нельзя обрезать и прищипывать растения, работать с химией.

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