Благоприятные дни для посадочных и огородных работ в июне 2021 года по лунному календарю

Самыми неблагоприятными днями для работы в июне 2021 года названы 9, 10 и 11 число из-за наступающего новолуния, и 24 число - из-за полнолуния.
В остальные дни можно проводить какие-то работы. Расскажем о самых благоприятных днях.
2 и 3 июня
Можно сажать любые корнеплоды. Морковь, свеклу, лук, чеснок, картофель. Можно сеять салаты и садить многолетние овощи. Благоприятно внесение органической подкормки. Можно укоренять усы клубники. Запрещена работа с химией.
6-8 июня
К посадке разрешены капуста, салаты, шпинат. Посев зелени. Формируем плети огурцов, вносим органическую подкормку.
Запрещено пересаживать растения и пикировать рассаду.
12 и 13 июня
Благоприятный день практически для всех видов посадок, посевов и огородных работ. Запрещено обрезать деревья и работать с химией.
18-20 июня
Благоприятный день для посадок и посевов. Можно пикировать, прищипывать, рыхлить грядки. Нельзя сегодня прививать растения и работать с химикатами.
21 и 22 июня
Разрешены любые посевы, в том числе посадка огуречных семечек в грунт. Посадка капустной рассады. Можно вносить минеральную подкормку, поливать растения. Нельзя делить корни и прищипывать растения.
29 и 30 июня
Благоприятный день для работы в огороде. Можно сажать корнеплоды, сеять семена зелени, салаты и многолетние овощные культуры. Нельзя обрезать и прищипывать растения, работать с химией.