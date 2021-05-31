Экстренно сел самолет из Екатеринбурга. Пассажиры ждали вылета в Ростов 8 часов
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Экстренно сел самолет из Екатеринбурга. Пассажиры ждали вылета в Ростов 8 часов

7:13:385/31/2021Фото: pixabay
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В пресс-службе компании-перевозчика пояснили, что все произошло по техническим причинам.

Самолет из Екатеринбурга экстренно сел в Самаре

Сегодня, 31 мая, в самарском аэропорту Курумоч экстренно сел самолет авиакомпании «Азимут», который летел по маршруту Екатеринбург — Ростов-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба компании-перевозчика, самолет вынужденно посадили по техническим причинам. После посадки все пассажиры рейса находились в международном аэропорту Самары, где ожидали вылета.

Как сообщила пресс-служба самарского Курумоча, самолет из Екатеринбурга совершил экстренную посадку в 6.06 по московскому времени. Всех пассажиров разместили в здании аэропорта, где они могли дождаться вылета в точку назначения.

Как стало известно позже, рейс до Ростова-на-Дону вылетел в 14.40 по московскому времени без происшествий. Во время вынужденной посадки были исправлены все технические неполадки. К сожалению, а в авиакомпании не уточнили, насколько серьезными были причины, по которым самолет вынужденно посадили.

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