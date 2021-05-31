Лунный календарь стрижек и окрашиваний на июнь 2021: очень удачные дни
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Лунный календарь стрижек и окрашиваний на июнь 2021: очень удачные дни

9:20:055/31/2021Фото: pxhere
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Стрижка в удачный день или окрашивание волос могут существенно повысить вашу привлекательность. меньше навредит волосам, привести к новым знакомствам или даже повышению на работе.

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Стрижка у дачный день может поправить некоторые ваши дела

Поскольку давно известно, что Луна оказывает свое влияние на все процессы, происходящие с нашим организмом, то и стрижка и окрашивание волос тоже не остались в стороне. Если выбрать неправильный день для этих процедур, то можно не только уйти с плохим настроением от неудачного результата, но и испортить себе еще какие то результаты в другой сфере, например понести финансовые убытки.

И наоборот - стрижка в удачный день или окрашивание волос могут существенно повысить вашу привлекательность. меньше навредит волосам, привести к новым знакомствам или даже повышению на работе.

Ознакомьтесь с расписание благоприятных и неблагоприятных дней на июнь 2021 года.

Дни, когда стрижки будут удачными:

1, 2, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30 июня.

В эти дни стрижку рекомендуется отложить

3, 5, 7, 13, 25, 28 июня.

Окрашивание лучше делать

1, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 30 июня.

Когда окрашивание может оказаться неудачным и сильно повредить волосы

2, 9, 11, 13, 16, 20, 24, 28 июня.

Лечить волосы и делать маски: 10, 13, 19 июня.

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