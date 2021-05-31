Раскрыта тайна утечки базы сторонников Навального: Названо имя взломщика
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Раскрыта тайна утечки базы сторонников Навального: Названо имя взломщика

7:35:115/31/2021Фото: pixabay
0

Утверждают, что после того, как произошла утечка, он внес на свой счет более 1 миллиона рублей.

Сторонники Навального выяснили, кто скачивал их базы

Сайт российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал новое расследование, в котором выяснили, кто взломал базу сторонников блогера. Как следует из расследования, взломщиком оказался экс-сторонник Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) Федор Горожанко. Он работал в ФБК (признан иноагентом) в течение 4 лет и занимался рассылками.

Отмечается, что утечка произошла не с сайта «Свободу Навальному», а с сервиса, который и делает рассылки. Для того, чтобы зайти в аккаунт на почтовом сервисе, нужен специальный пароль или ключ, который подтвердит, что вы «свой».

Также известно, что число людей, у которых есть такой ключ, ограничено. Был выявлен список пользователей, которые совершали действия, войдя в сервис с помощью этого ключа. И среди этих людей выявили человека, который и выкачивал данные с помощью специального скрипта. Его выявили по IP-адресу.

Позже стало известно, что скачивал базы именно Федор Горожанко. Утверждают, что после того, как произошла утечка, Горожанко внес на свой счет более 1 миллиона рублей.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
слив базы навальноговиновник слива базы навальногокто слив сторонников навального
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поддерживаете Навального?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Благоприятные дни для посадочных и огородных работ в июне 2021 года по лунному календарю
    7:20:15 5/31/2021
    Благоприятные дни для посадочных и огородных работ в июне 2021 года по лунному календарю
    Экстренно сел самолет из Екатеринбурга. Пассажиры ждали вылета в Ростов 8 часов
    7:13:38 5/31/2021
    Экстренно сел самолет из Екатеринбурга. Пассажиры ждали вылета в Ростов 8 часов
    После очередного рекорда снова упало число зараженных коронавирусом за сутки на 30 мая в России: Последняя статистика
    7:05:08 5/31/2021
    После очередного рекорда снова упало число зараженных коронавирусом за сутки на 30 мая в России: Последняя статистика
    Мертвыми нашли четверых членов семьи в квартире: Среди зарезанных двое детей
    6:49:02 5/31/2021
    Мертвыми нашли четверых членов семьи в квартире: Среди зарезанных двое детей
    Масочный режим до 30 июня 2021 продлил губернатор Травников в Новосибирской области
    6:30:44 5/31/2021
    Масочный режим до 30 июня 2021 продлил губернатор Травников в Новосибирской области
    Каким будет июнь 2021 года в Сибири и Москве: прогноз погоды
    6:20:57 5/31/2021
    Каким будет июнь 2021 года в Сибири и Москве: прогноз погоды
    Суд арестовал полицейского, выстрелившего в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву, после смерти раненого в Новосибирской области
    6:10:50 5/31/2021
    Суд арестовал полицейского, выстрелившего в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву, после смерти раненого в Новосибирской области
    Правду о происшествии рассказала владелица батута, на котором пострадали дети в Барнауле
    5:55:40 5/31/2021
    Правду о происшествии рассказала владелица батута, на котором пострадали дети в Барнауле
    Все изменения ЕГЭ-2021 могут сохраниться для выпускников в 2022 году
    5:28:37 5/31/2021
    Все изменения ЕГЭ-2021 могут сохраниться для выпускников в 2022 году
    БердскПо особому звонку разрешают слушать мэра Евгения Шестернина на совещаниях в мэрии Бердска: Приключения журналиста 31 мая 2021
    5:22:42 5/31/2021
    По особому звонку разрешают слушать мэра Евгения Шестернина на совещаниях в мэрии Бердска: Приключения журналиста 31 мая 2021