Раскрыта тайна утечки базы сторонников Навального: Названо имя взломщика

Сайт российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал новое расследование, в котором выяснили, кто взломал базу сторонников блогера. Как следует из расследования, взломщиком оказался экс-сторонник Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) Федор Горожанко. Он работал в ФБК (признан иноагентом) в течение 4 лет и занимался рассылками.
Отмечается, что утечка произошла не с сайта «Свободу Навальному», а с сервиса, который и делает рассылки. Для того, чтобы зайти в аккаунт на почтовом сервисе, нужен специальный пароль или ключ, который подтвердит, что вы «свой».
Также известно, что число людей, у которых есть такой ключ, ограничено. Был выявлен список пользователей, которые совершали действия, войдя в сервис с помощью этого ключа. И среди этих людей выявили человека, который и выкачивал данные с помощью специального скрипта. Его выявили по IP-адресу.
Позже стало известно, что скачивал базы именно Федор Горожанко. Утверждают, что после того, как произошла утечка, Горожанко внес на свой счет более 1 миллиона рублей.