Почему опасно стричь ногти на ночь?
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Почему опасно стричь ногти на ночь?

10:20:365/31/2021Фото: pixabay
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С 6 до 7 и с 9 до 10 вечера нельзя стричь ногти тем, кто состоит в браке. Так можно навести себе разлад в семье вплоть до развода.

инструменты
Про ногти есть много суеверий

В народе существует много примет, связанных с ногтями и их стрижкой.

Считается, что в кончиках ногтей концентрируется жизненная энергия, а вечером активизируются темные силы, которые могут воспользоваться тем, что вы нарушаете целостность ногтя.

С 6 до 7 и с 9 до 10 вечера нельзя стричь ногти тем, кто состоит в браке. Так можно навести себе разлад в семье вплоть до развода.

С 7 до 8 вечера нельзя стричь ногти потому, что можно потерять самого своего близкого друга, испортив с ним отношения.

Стрижка с 8 до 9 вечера может рассорить вас с вашими родными.

Если постричь ногти с 10 до 11 вечера - удача отвернется от вас надолго.

Подстригание ногтей с 11 до 12 часов вечера может навлечь крупные неприятности на работе.

Когда стричь ногти благоприятно?

Самое благоприятное время для стрижки ногтей - ранее утро. Чем больше времени на часах - тем неблагоприятнее время. Днем при высоком солнце еще можно постричь ногти, но с закатом уже делать этого не стоит.

Малышу, которому вы стрижете ногти только во сне (самые маленькие детки), можно стричь ногти на рассвете или во время дневного сна. Вечером не трогайте ногти малышей.

Стрижка на растущую луну делает ногти крепче и здоровее.

Нельзя стричь ногти в пятницу и в полнолуние.

Самые благоприятные дни - понедельник и четверг. Влияние дня недели на стрижку ногтей в эти дни очень благоприятно.

Остриженные кончики ногтей никогда не выбрасывает в мусор - лучше их смывать в унитаз.

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