После взрыва батута с детьми СК возбудил уголовные дела против чиновников и владельца аттракционов в Барнауле

После происшествия на батуте 30 мая в Барнауле, когда от порыва ветра поднялся батут и пострадали дети, следователи СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности в отношении владельца аттракциона по ст. 238 УК РФ. Кольца перевернувшегося батута находились в брусчатке, где не было креплений, а сама надувная конструкция была привязана к забору у трамвайной линии. Две девочки 2017 года рождения перелетели через забор и упали на трамвайные пути. Их госпитализировали в тяжелом состоянии краевую больницу скорой помощи. У одной - перелом позвоночника, у второй - перелом основания черепа. Одну из девочек перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.
Предполагаемый владелец батута — предприниматель Игорь Красаков. На него зарегистрировано ИП, которое арендовало у компании «Мария-Ра» площадку для батута у торгового центра «Район» в микрорайоне Докучаево алтайской столицы. От имени Красакова по доверенности бизнесом занималась его мать Светлана.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о происшествии в Барнауле. По словам хозяйки аттракциона, в тот день, 30 мая, была спокойная погода, из-за внезапного порыва ветра батут поднялся вверх, очевидцы и девушка-контролер не могли его удержать. Следствие рассматривает и другую версию - батут взорвался.
Количество пострадавших и вред, причиненный им, уточняется. Следователи устанавливают владельцев батута, опрашиваются свидетели, очевидцы и сотрудники торгового центра. Две девочки 2017 года рождения находятся в медицинском учреждении с тяжелыми травмами, им оказывается необходимая помощь, пишут в СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Позже следствие заподозрило чиновников в халатности и возбудил уголовное дело по ст. 293 УК в отношении сотрудников контролирующих органов, которые принимали батут. Уточняется, что за эксплуатацией аттракциона должен следить Ростехнадзор.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил провести внеплановую проверку аттракционов. Она начнется после согласования с краевой прокуратурой.