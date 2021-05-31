Причину убийства детей и жены уроженцем Таджикистана назвали в СК
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Причину убийства детей и жены уроженцем Таджикистана назвали в СК

10:17:435/31/2021Фото: Flickr
0

Конфликты в семье убитых были на почве недостатка денег для выплаты долгов. Предполагают,  что тела погибших лежали в квартире не меньше месяца.

Долги могли стать причиной гибели четырех человек в Подмосковье

В СК назвали предварительную причину убийства жены и детей мужчиной, который впоследствии покончил с собой.

По предварительным данным, долги главы семьи стали причиной убийства. Ранее в семье были конфликты на этой почве. Сейчас исследуются переписки, обнаруженные в телефонах погибших.

Трупы сразу 4 человек — двоих детей 17 и 11 лет, 40-летней женщины и 42-летнего мужчины нашли в квартире на 10-м этаже в подмосковном Щелкове. У детей и женщины нашли множественные колото-резаные ранения, на мужчине не было видимых повреждений но возле него лежала пустая бутылка от уксусной эссенции. Дверь в квартиру была закрыта изнутри.

Как сообщают местные СМИ, погибший мужчина был уроженцем Таджикистана. Он мог убить свою семью из-за долгов, которые образовались в результате ставок на спорт. Семья получила российское гражданство в 2010 году.

Предполагают,  что тела погибших лежали в квартире не меньше месяца. Но никто не спохватился, так как девочки находились на домашнем обучении, а мать не работала.  Мужчина был начальником управления департамента развития в телекоммуникационной компании. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Ранее в «Курьер. Среда. Бердск» сообщали о том, что в квартире Щелково были найдены тела двоих детей и двух взрослых. Судя по следам на телах женщины и девочек, глава семейства зарезал их, а потом покончил с собой. Рядом с телом мужчины стояла пустая бутылка из-под уксуса.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
долгиконфликтыпокончил с собойубийство семьи
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Зачем было убивать семью?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Почему опасно стричь ногти на ночь?
    10:20:36 5/31/2021
    Почему опасно стричь ногти на ночь?
    Причину убийства детей и жены уроженцем Таджикистана назвали в СК
    10:17:43 5/31/2021
    Причину убийства детей и жены уроженцем Таджикистана назвали в СК
    Владельцев электромобилей освободили от транспортного налога в Новосибирской области
    9:47:35 5/31/2021
    Владельцев электромобилей освободили от транспортного налога в Новосибирской области
    БердскТрупы в судебно-медицинском морге Бердске негде хранить: В холодильнике не хватает мест
    9:35:04 5/31/2021
    Трупы в судебно-медицинском морге Бердске негде хранить: В холодильнике не хватает мест
    Лунный календарь стрижек и окрашиваний на июнь 2021: очень удачные дни
    9:20:05 5/31/2021
    Лунный календарь стрижек и окрашиваний на июнь 2021: очень удачные дни
    На ледовую арену в Новосибирске еще 856,5 млн рублей дал Мишустин
    9:17:48 5/31/2021
    На ледовую арену в Новосибирске еще 856,5 млн рублей дал Мишустин
    Новый вид почтовых ящиков в домах протестирует "Почта России": Войдут даже посылки
    8:59:14 5/31/2021
    Новый вид почтовых ящиков в домах протестирует "Почта России": Войдут даже посылки
    С Днём защиты детей 1 июня: уникальные веселые открытки и поздравления
    8:55:13 5/31/2021
    С Днём защиты детей 1 июня: уникальные веселые открытки и поздравления
    БердскКакой парк создадут вместо "злачного места" в Микрорайоне Бердска: Итоги голсования
    8:37:48 5/31/2021
    Какой парк создадут вместо "злачного места" в Микрорайоне Бердска: Итоги голсования
    Календарь самых важных праздников РПЦ на июнь 2021 года: о каждом суть в двух словах
    8:20:23 5/31/2021
    Календарь самых важных праздников РПЦ на июнь 2021 года: о каждом суть в двух словах