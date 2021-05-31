Причину убийства детей и жены уроженцем Таджикистана назвали в СК

В СК назвали предварительную причину убийства жены и детей мужчиной, который впоследствии покончил с собой.
По предварительным данным, долги главы семьи стали причиной убийства. Ранее в семье были конфликты на этой почве. Сейчас исследуются переписки, обнаруженные в телефонах погибших.
Трупы сразу 4 человек — двоих детей 17 и 11 лет, 40-летней женщины и 42-летнего мужчины нашли в квартире на 10-м этаже в подмосковном Щелкове. У детей и женщины нашли множественные колото-резаные ранения, на мужчине не было видимых повреждений но возле него лежала пустая бутылка от уксусной эссенции. Дверь в квартиру была закрыта изнутри.
Как сообщают местные СМИ, погибший мужчина был уроженцем Таджикистана. Он мог убить свою семью из-за долгов, которые образовались в результате ставок на спорт. Семья получила российское гражданство в 2010 году.
Предполагают, что тела погибших лежали в квартире не меньше месяца. Но никто не спохватился, так как девочки находились на домашнем обучении, а мать не работала. Мужчина был начальником управления департамента развития в телекоммуникационной компании. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Ранее в «Курьер. Среда. Бердск» сообщали о том, что в квартире Щелково были найдены тела двоих детей и двух взрослых. Судя по следам на телах женщины и девочек, глава семейства зарезал их, а потом покончил с собой. Рядом с телом мужчины стояла пустая бутылка из-под уксуса.