Лунный календарь посева на июнь 2021
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Лунный календарь посева на июнь 2021

11:20:275/31/2021Фото: pixabay
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Неблагоприятные даты: 9, 10, 11 и 24 июня.

петрушка
В июне еще можно досаживать рассаду сеять семена

Самыми благоприятными днями в июне 2021 года названы следующие даты:

2, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 30 июня.

2 и 3 июня сажаем: редис, редьку и репу, зелень, шпинат.

6 , 7 и 8 июня садим: картофель, брокколи, свеклу, сельдерей, лук на зелень, чеснок, порей, ароматные травы, цветную капусту, морковь.

12 и 13 июня: редиску, баклажаны, редьку, репу, рассада перцев, порей, перец сладкий и острый, листовая капуста, цветная капуста, кабачки, тыквы, помидоры,  горох с фасолью, капуста.

18 и 19 июня: морковь, пастернак, редиска, свекла, лук на перо и лук-порей.

22 и 25 июня: сельдерей, свекла, пастернак, зеленый лук, чеснок, порей, помидоры, баклажаны, капуста, горох, кабачки и тыквы.

26 июня: картофель, морковь, свекла, лук репка, чеснок, лук порей.

29 и 30 июня: редис, редька, репа, зелень, салаты, руккола, щавель, шпинат, укроп, петрушка.

Неблагоприятные даты: 9, 10, 11 и 24 июня.

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