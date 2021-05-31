Трупы в судебно-медицинском морге Бердске негде хранить: В холодильнике не хватает мест
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Трупы в судебно-медицинском морге Бердске негде хранить: В холодильнике не хватает мест

9:35:045/31/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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В бердский морг СМЭ стали привозить тела "не по профилю". За последний год их число увеличилось в 1,5-2 раза в сутки. А холодильная камера рассчитана на 4 места.

Чиновника уволили за фото из морга

Трупы в бердском судебно-медицинском морге некуда складывать. Им не хватает места. Сложную ситуацию подтвердил 31 мая "Курьер. Среда. Бердск" заведующий отделением СМЭ в Бердске Александр Порвин.

По его словам, проблема заключается не в сломанном холодильнике, а в том, что умерших, которых теперь привозят для вскрытия в этот морг стало больше.

-В последние два года к нам поступают не только так называемые криминальные трупы - убийства, самоубийства, несчастные случаи, но и умершие от хронических заболеваний, в том числе онкологии. Холодильной камеры на 4 тела всегда хватало. А теперь в сутки бывает и 8 и 10 поступлений. Если эту проблему отрегулировать, и направлять нам только трупы по нашему профилю, ситуация нормализуется, - прокомментировал "Курьер. Среда. Бердск" Порвин.

Поэтому бывает, что тела лежат вне холодильника. А летом они быстрее разлагаются и начинают пахнуть. Кроме того, не всегда родственники умерших быстро забирают тела.

Подробности - в ближайшее время.

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