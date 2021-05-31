Налоги для многодетных семей хотят снизить в России ради стимулирования рождаемости
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Налоги для многодетных семей хотят снизить в России ради стимулирования рождаемости

10:36:125/31/2021Фото: Flickr
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Дмитрий Медведев поделился идеями для поддержки многодетных семей.

Снижение налогов для многодетных предложил на форуме Медведев

Замглавы Совета безопасности России, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Большой семейный совет» 31 мая, говорил о поддержке многодетных семей России. Он отметил, что необходимо думать над тем, чтобы снизить налоги для семей с большим числом детей.

"Нам нужно подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на такие семьи", - сказал он в понедельник на форуме.

Дмитрий Медведев поделился мнением о том, что нужно выдвигать как можно больше идей для поддержки многодетных семей.

Позицию партии необходимо выработать после того, как все возможные средства стимулирования к рождению большого числа детей в семьях будут предложены членами партии. Глава "Единой России" дал возможность участникам форума озвучить предложения чтобы "в конечном счете сформировать позицию партии".

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многодетные семьигосударственная поддержкаснижение налогов
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