Налоги для многодетных семей хотят снизить в России ради стимулирования рождаемости

Замглавы Совета безопасности России, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, выступая на форуме «Большой семейный совет» 31 мая, говорил о поддержке многодетных семей России. Он отметил, что необходимо думать над тем, чтобы снизить налоги для семей с большим числом детей.
"Нам нужно подумать о поэтапном снижении налоговой нагрузки на такие семьи", - сказал он в понедельник на форуме.
Дмитрий Медведев поделился мнением о том, что нужно выдвигать как можно больше идей для поддержки многодетных семей.
Позицию партии необходимо выработать после того, как все возможные средства стимулирования к рождению большого числа детей в семьях будут предложены членами партии. Глава "Единой России" дал возможность участникам форума озвучить предложения чтобы "в конечном счете сформировать позицию партии".