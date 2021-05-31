Где отключат горячую воду на 12 дней в Новосибирске: Так традиционно начинается лето
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Где отключат горячую воду на 12 дней в Новосибирске: Так традиционно начинается лето

11:29:085/31/2021Фото: Flickr
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В столицу Сибири начинаются работы по опрессовке труб горячего водоснабжения. В некоторых районах жителям придется греть воду.

В Новосибирске начинаются отключения горячей воды

Сибирская энергетическая компания предупредила, что ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и Кировская котельная начинают работы по опрессовке систем горячего водоснабжения.

С 1 июня Калининский, Ленинский и Кировский районы останутся без горячей воды, а с 3 июня работы начнутся в Центральном и Октябрьском районах. Завершение работ запланировано через 12 дней после отключения.

«Подъёмы давления будут проходить до 8 июня включительно. Далее потребуется несколько дней на устранение выявленных дефектов», — пояснили в компании.

Без горячей воды придется остаться жителям улицы Столетова, Дунаевского, Объединения, Макаренко, Пятницкого, Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Народной, Учительсой, Театральной, Краснодонского 1-й и 2-й переулков.

Такие же неудобства испытают жители Ленинского и Кировского районов, и проживающие в  Станиславском жилмассиве, улицах Станиславского, Тульской, Ударной, Кирзаводской, в микрорайоне «Северо-Чемской» (улицы Комсомольская, Чигорина, Герцена), в микрорайоне «Бугринская роща» (Урманова, Кожевникова, Оловозаводская, Аникина, Обогатительная, 20 Партсъезда), ЖК «Черемушки», «Матрёшкин двор» и Северном проезде, на Затулинском жилмассиве (Петухова, Зорге, Громова, Дмитрия Шмонина, Виктора Уса, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев), на улицах Бетонная, Бурденко, Мира, Тульская, Архитектурная, Блока, Черкасская, Беловежская, переулках Успенского.

С 3 июня горячей воды не будет в домах, обслуживающихся в ТЭЦ-2 — Центрального и Октябрьского районов.

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