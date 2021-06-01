Россияне признались, почему не хотят заводить детей

Большинство россиян имеют одного или двух детей, при этом многие не планируют прибавления в семействе из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия "второй половинки", сообщается в итогах опроса банка "Открытие", который они сделали в середине мая 2021 года.
36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них есть только один ребенок. У 33% женщин и 27% мужчин есть двое детей. Лишь 5% женщин и 4% мужчин сообщили, что у них в семье трое и более детей.
Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин. При этом в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем бездетных женщин: 26% против 16%. Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин.
"Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие "второй половинки" (10% женщин и 14% мужчин)", — рассказали исследователи.
5% женщин и 8% мужчин заявили о недостатке свободного времени на семью и детей. И лишь 4% женщин заявили, что у них нет материнского инстинкта, отсутствие отцовского признали 5% мужчин.
Банк проводил исследование 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.