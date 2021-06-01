С Днём детства 1 июня: красочные открытки и пожелания в СМС
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
31.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днём детства 1 июня: красочные открытки и пожелания в СМС

1:30:126/1/2021Фото: bonnycards.ru
0

Международный день защиты детей во всем мире известен как International Children's Day.

День защиты детей

Хочу, чтоб дети всей земли
Спокойно жили, не страдая.
Пускай купаются в любви,
Смеются радостно, играют.

Пусть не болеют никогда,
И их никто не обижает.
Пусть будут счастливы всегда,
Пусть Бог от бед их защищает.

День защиты детей

Дети — маленькие частички большого счастья, чудо, которое наполняет жизнь каждого взрослого неподдельной радостью и теплотой. Дети так нуждаются в любви и заботе, в родительской ласке и хочется, чтобы каждое детское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. В День защиты детей желаю каждому ребенку иметь крепкую семью и все необходимое для беспечного детства. Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких обитателей нашей земли будет здоровым и счастливым.

День защиты детей

Всех детей мы поздравляем
В первый праздник лета,
Вам улыбок пожелаем,
Доброты и света,
Чтоб всегда вас окружала
Теплота и ласка,
Чтоб жилось вам хорошо,
Жизнь была, как сказка!

День защиты детей

С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким,
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!

День защиты детей

Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникдень защиты детейпоздравленияпраздникиоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Знак зодиака Телец: его совместимость в любви и отношениях с другими знаками
    1:00:45 6/1/2021
    Знак зодиака Телец: его совместимость в любви и отношениях с другими знаками
    Открытки с Днём родителей от дизайнера и крутые поздравления на 1 июня
    11:40:29 5/31/2021
    Открытки с Днём родителей от дизайнера и крутые поздравления на 1 июня
    Где отключат горячую воду на 12 дней в Новосибирске: Так традиционно начинается лето
    11:29:08 5/31/2021
    Где отключат горячую воду на 12 дней в Новосибирске: Так традиционно начинается лето
    После взрыва батута с детьми СК возбудил уголовные дела против чиновников и владельца аттракционов в Барнауле
    11:21:55 5/31/2021
    После взрыва батута с детьми СК возбудил уголовные дела против чиновников и владельца аттракционов в Барнауле
    Лунный календарь посева на июнь 2021
    11:20:27 5/31/2021
    Лунный календарь посева на июнь 2021
    С 1 июня и Первым днём лета! Летние открытки от дизайнера и поздравления
    10:40:33 5/31/2021
    С 1 июня и Первым днём лета! Летние открытки от дизайнера и поздравления
    Налоги для многодетных семей хотят снизить в России ради стимулирования рождаемости
    10:36:12 5/31/2021
    Налоги для многодетных семей хотят снизить в России ради стимулирования рождаемости
    Почему опасно стричь ногти на ночь?
    10:20:36 5/31/2021
    Почему опасно стричь ногти на ночь?
    Причину убийства детей и жены уроженцем Таджикистана назвали в СК
    10:17:43 5/31/2021
    Причину убийства детей и жены уроженцем Таджикистана назвали в СК
    Владельцев электромобилей освободили от транспортного налога в Новосибирской области
    9:47:35 5/31/2021
    Владельцев электромобилей освободили от транспортного налога в Новосибирской области