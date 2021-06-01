С Днём детства 1 июня: красочные открытки и пожелания в СМС

Хочу, чтоб дети всей земли
Спокойно жили, не страдая.
Пускай купаются в любви,
Смеются радостно, играют.
Пусть не болеют никогда,
И их никто не обижает.
Пусть будут счастливы всегда,
Пусть Бог от бед их защищает.
Дети — маленькие частички большого счастья, чудо, которое наполняет жизнь каждого взрослого неподдельной радостью и теплотой. Дети так нуждаются в любви и заботе, в родительской ласке и хочется, чтобы каждое детское сердце не было обделено этим маленьким счастьем. В День защиты детей желаю каждому ребенку иметь крепкую семью и все необходимое для беспечного детства. Пусть детские улыбки освещают нашу планету, и каждый из маленьких обитателей нашей земли будет здоровым и счастливым.
Всех детей мы поздравляем
В первый праздник лета,
Вам улыбок пожелаем,
Доброты и света,
Чтоб всегда вас окружала
Теплота и ласка,
Чтоб жилось вам хорошо,
Жизнь была, как сказка!
С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким,
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!
Источник: pozdravok.ru, bonnycards.ru